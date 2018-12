Decizia luata de Martin Ambros dupa accidentarea Cristinei Neagu! Ce se intampla cu starul nationalei Romaniei

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Romania are sanse mari sa se califice in semifinalele EHF Euro 2018, insa acolo s-ar putea sa nu fie Cristina Neagu. Cea mai buna jucatoare a lumii s-a accidentat la genunchiul drept in finalul partidei cu Ungaria si a iesit pe targa, fiind dusa direct la ambulanta.

Prima veste buna despre starea Cristinei este ca s-a luat decizia ca aceasta sa nu revina in tara, urmand sa efectueze un RMN joi. Ea va ramane alaturi de echipa si la partida din semifinale, indiferent daca va fi apta de joc sau nu.

Selectionerul Martin Ambros a luat deja in calcul varianta ca Neagu sa nu poata juca impotriva Rusiei. Astfel, in Franta ar putea ajunge de urgenta Bianca Baziliu de la CSM Bucuresti. Jucatoarea de 21 de ani s-a aflat in echipa care a castigat aurul la junioare in 2014, fiind al doilea golgheter al competitiei cu 76 de goluri. Doi ani mai tarziu, si-a trecut in palmares si Liga Campionilor cu CSM.