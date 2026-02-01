Danemarca - Germania, finala Campionatului European de handbal masculin, va fi transmisă în exclusivitate de către VOYO, astăzi, începând cu ora 19:00.

Se vor duela pentru aurul european două naționale care au atins deja vârful succesului la CE în două rânduri: Danemarca în 2008 și 2012, iar Germania în 2004 și 2016.

Mathias Gidsel, golgheterul turneului final cu 61 de goluri, la egalitate cu portughezul Francisco Costa, este superstarul Danemarcei și cel mai bun handbalist din lume în ultimii ani.

De cealaltă parte, Uščins Renārs este golgheterul Germaniei, cu 41 de reușite la turneul final organizat de Danemarca, Norvegia și Suedia.

În calitate de țară-gazdă, Danemarca va avea un mare avantaj. Va juca marea finală pe teren propriu, pe arena multifuncțională Jyske Bank Boxen, cu o capacitate de 14.500 de locuri.

Parcursul Danemarcei la EURO 2026

Grupa preliminară: 36-24 cu Macedonia de Nord, 39-24 cu România, 29-31 cu Portugalia

36-24 cu Macedonia de Nord, 39-24 cu România, 29-31 cu Portugalia Grupa principală: 32-29 cu Franța, 36-31 cu Spania, 31-26 cu Germania, 38-24 cu Norvegia

32-29 cu Franța, 36-31 cu Spania, 31-26 cu Germania, 38-24 cu Norvegia Semifinale: 31-28 cu Islanda

Parcursul Germaniei la EURO 2026