Danemarca s-a calificat vineri seară în finala Campionatului European de handbal masculin după ce a învins la Herning reprezentativa Islandei, scor 31-28.
Danezii vor întâlni în finala de duminică selecționata Germania, care a câștigat prima semifinală, scor 31-28 cu echipa Croației! Astfel, ambele semifinale s-au încheiat cu scor identic, 31-28.
Mathias Gidsel a fost în zi de grație și a avut o eficiență maximă, de sută la sută, șapte goluri din șapte aruncări. Liderul Danemarcei a fost secondat de Johan Hansen, șase reușite din opt aruncări.
Islandezii au început mai bine și au condus cu 6-3, apoi au menținut un avans de două goluri pentru câteva minute, însă danezii au revenit și au început să controleze meciul. Cu două defensive ermetice, în prima repriză s-au înscris puține goluri și la pauză Danemarca a intrat în avantaj, scor 14-13. Meci echilibrat, cu goluri din procedee de magicieni ai semicercurului și apărări care au lăsat rareori culoare de pătrundere. Totul se decidea în actul secund.
