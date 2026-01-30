Dezvăluirea lui MM Stoica după meciul cu Fenerbahce: „A făcut semn la cap că nu mai poate”

În aceste zile, după finalul grupelor principale de la Campionatul European de handbal masculin, au curs criticile față de EHF.

Dacă selecționerul Croației, Dagur Sigurdsson, a acuzat faptul că Federația Europeană de Handbal nu a gestionat bine situația naționalei sale, care a fost mutată în alt oraș înaintea semifinalei cu Germania, a venit rândul suporterilor Islandei!

Fanii naționalei Islandei acuză că nu găsesc bilete la semifinala cu Danemarca de la EURO 2026

Islanda a fost împerecheată cu Danemarca în faza semifinală a EURO 2026, iar fanii nu au putut găsi deloc ușor bilete pentru a lua loc în tribune, pentru că, din spusele lor, EHF nu a rezervat tichete în mod special pentru suporterii naționalelor.

Astfel, islandezii au fost nevoiți să cumpere chiar și de pe piața neagră biletele (cei care și-au permis), care au fost luate la prețuri prohibitive, dar cert este că Islanda va avea parte de două galerii. Pe lângă suporterii ei care vor intra, până la urmă, la meci, va fi susținută și de suedezii care au cumpărat bilete.

Biletele de pe piața neagră, foarte scumpe înainte de semifinalele EURO 2026 la handbal masculin

Potrivit Sonjei Steinarsdottir, una dintre membrele grupului de fani islandezi ”Forțele Speciale”, biletele oficiale erau practic indisponibile pentru achiziție.

”Am încercat să contactăm fanii suedezi și fanii croați, dar de partea aceea erau disponibile doar bilete la piața neagră. Nu prea aveam de gând să cumpărăm așa. Dar, se pare că fanii suedezi plănuiesc să meargă la meci și să susțină Islanda.

Desigur, este un scandal pentru EHF pentru că nu rezervă patru colțuri pentru echipele care joacă efectiv meciul, pentru fani. Pentru națiunile care nu pot ști dacă vor ajunge în ultimul weekend (n.r. – al competiției), înțeleg că federația noastră ar putea să nu aibă capacitatea financiară de a plăti 2.000 de bilete «pentru orice eventualitate».

E o nebunie că turneul e organizat așa. Adesea, colțurile tribunelor rămân goale. Atunci am fi putut folosi trei avioane — am fi putut umple cu ușurință trei avioane. Deci e un aranjament nebunesc și ni se pare foarte dezamăgitor”, a spus Sonja Steinarsdottir pentru publicația islandeză Handbolti.

