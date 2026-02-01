Înfrângerea suferită în fața Benficăi (2-4) din Liga Campionilor a scos încă o dată la iveală aceeași problemă pentru Real Madrid: defensiva fragilă!

Florentino Perez caută soluții pentru apărarea lui Real Madrid

Florentino Perez este pregătit să caute noi soluții pentru problema respectivă vara viitoare. Vara trecută, i-a transferat pe Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold și Alvaro Carreras.

Totuși, accidentările fundașilor-cheie au făcut ca „Los Blancos” să aibă o defensivă slabă. Prin urmare, Real Madrid este pregătită să facă o achiziție importantă în apărare: Cristian Romero de la Tottenham!

Culisele potențialei mutări

Gigantul spaniol a trimis o ofertă de 100 de milioane de euro pentru căpitanul lui Tottenham Hotspur, Cristian Romero, potrivit Fichajes, publicație citată de Transfer News Live.

Fundașul argentinian a fost unul dintre jucătorii remarcabili ai lui Tottenham de când s-a alăturat clubului. Este o figură emblematică pentru echipa lui Thomas Frank.

Totuși, este puțin probabil ca Spurs să accepte o astfel de tranzacție în mijlocul sezonului. Oferta de 100 de milioane de euro este excelentă pentru Tottenham, care are nevoie de îmbunătățiri în mai multe compartimente ale lotului.

Va fi interesant de urmărit dacă această ofertă va duce la negocieri serioase, dar intenția Madridului este clară. Florentino Perez este gata să cheltuiască sume mari pentru a rezolva o problemă care îl apasă din ce în ce mai tare.

Dacă Romero va fi cumpărat de Real Madrid, Radu Drăgușin ar rămâne fără un concurent puternic pe post, în eventualitatea în care nu va pleca de la Spurs în perioada curentă de mercato.

