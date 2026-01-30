Ungaria, radiografie după Campionatul European de handbal masculin (VOYO). Ce a spus marele Laszlo Nagy

Ungaria nu a reușit să meargă în semifinalele Campionatului European de Handbal masculin 2026. S-a oprit în faza grupelor principale, chiar dacă obiectivul era clasarea pe un loc din rândul celor mai bune patru naționale ale Europei.



Ungaria s-a oprit în grupele principale la EURO 2026



Maghiarii au terminat pe locul 5 în Grupa 2 de la EURO, cu doar 2 puncte, în urma a două egaluri și trei înfrângeri, devansând doar Elveția, la golaveraj, pentru că selecționata din ”Țara Cantoanelor” a adunat tot 2 puncte.

Totuși, Ungaria este mândră de ce s-a întâmplat cu selecționata pregătită de spaniolul Rodriguez Vaquero. O voce avizată, fostul handbalist important al țării vecine României - Laszlo Nagy (de două ori clasat pe locul 4 la Jocurile Olimpice ca jucător) a declarat că este încântat de ce s-a întâmplat, mândru de prestațiile conaționalilor, dar are speranțe mai mari pentru viitor.



Laszlo Nagy, impresii după prestațiile Ungariei



În grupa principală de la EURO, Ungaria a pierdut cu Islanda (scor 23-24), Slovenia (scor 32-35) și Croația (scor 25-27), și a remizat cu Elveția (scor 29-29) și cu Suedia (scor 32-32).

”Jos pălăria în fața băieților, au muncit din greu, sunt mândru de ei. Indiferent de ce ar fi, dezamăgirea există pentru că am avut oportunități și, dacă am fi putut reduce numărul greșelilor noastre, atunci poate am fi avut o șansă mai mare de a câștiga, dar acestea sunt doar speculații și istorie.

Elita handbalului este cu adevărat aici și am văzut că pe terenul european este foarte echilibrat, trebuie să concurăm cu asta.

Avem nevoie de mai multă experiență pentru a transforma ultimele zece minute în favoarea noastră. Trebuie să lucrăm atât individual, cât și colectiv cu echipa națională pentru a avea mai mult succes în aceste meciuri dificile.

Băieții au demonstrat că sunt capabili să lupte unii pentru alții, să lupte și, dacă este necesar, să joace handbal bine. Din fericire, am văzut și asta mult”, a spus Laszlo Nagy, conform Nemzeti Sport, dintr-o traducere din limba maghiară.

