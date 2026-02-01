FCSB i-a adus până acum pe Ofri Arad, de la Kairat Almaty pentru 400.000 de euro, și pe Andre Duarte, de la Ujpest, liber de contract.



Echipa pregătită de Elias Charalambous nu a avut nici cel mai bun start de sezon, dar nici pe parcurs nu a reușit să se redreseze.



Iar acum, campioana României caută să-și întărească lotul, pentru că au mai rămas șapte ”finale” până la încheierea sezonului regulat.



Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €



Conform golazo.ro, FCSB a trimis o nouă ofertă către Oțelul pentru închizătorul din Capul Verde, Joao Paulo, după ce gălățenii ar fi refuzat 300.000 de euro.



Iar Oțelul ar fi acceptat în cele din urmă noua ofertă a roș-albaștrilor, astfel că FCSB negociază acum cu agenții lui Joao Paulo pentru transfer.



Sursa de mai sus a menționat că FCSB și reprezentanții lui Paulo sunt aproape să închidă acordul. Fotbalistul este cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate.



FCSB, în perioada de mercato din iarnă



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Ofri Arad (Kairat Almaty / 400.000 de euro), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)



Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)



Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat)

