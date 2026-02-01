Pentru Radu Drăgușin a fost primul meci ca titular în Premier League după o pauză de mai bine de un an. Fundașul român a fost folosit într-o linie cu trei stoperi, alături de Cristian Romero și Joao Palhinha, închizătorul fiind folosit într-o poziție inedită din cauza problemelor de lot ale lui Tottenham.

Thomas Frank: "Drăgușin a fost la primul meci după 12 luni. Sunt foarte mândru de jucători"



Thomas Frank a fost obligat să apeleze la o mulțime de improvizații atât în primul 11, cât și pe parcursul jocului. La finalul partidei, managerul danez s-a declarat mândru de prestația jucătorilor săi în condițiile date, menționând inclusiv situația delicată a lui Drăgușin.



"Sunt foarte fericit că, în sfârșit, am reușit să obținem un punct după o repriză secundă foarte bună. E un punct mare pentru că am înfruntat cea mai bună echipă din Premier League din ultimii 7-8 ani, o candidată la titlu.



În ultima perioadă, rezultatele nu au fost în favoarea noastră, deși am avut câteva prestații excelente și am arătat o mentalitate corectă la meciurile cu Bournemouth, West Ham sau Aston Villa. Din aceste meciuri nu am obținut însă niciun punct.



Am încheiat meciul cu trei fundași centrali neobișnuiți. Am jucat cu Archie Gray și Joao Palhinha pe linia de fund, Radu Drăgușin s-a aflat la primul meci după 12 luni. De asemenea, Junai Byfield a intrat ca mijlocaș dreapta. Asta spune totul despre echipă și despre ceea ce construim. Sunt foarte mândru de jucători", a spus Thomas Frank, la conferința de presă.

Drăgușin, șanse mici să fie titular și cu Manchester United



Cristian Romero a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit la pauza meciului cu Manchester City. După meci, Thomas Frank a anunțat că nu este vorba de o problemă gravă, iar căpitanul argentinian ar trebui să fie apt pentru următorul joc.



De asemenea, Micky van de Ven ar urma să revină și el pe teren la partida următoare, cu Manchester United, astfel că Radu Drăgușin are șanse mici să fie titular pe Old Trafford.



"În cazul lui Cuti Romero nu este nimic grav. Pe Micky van de Ven sper să-l avem la meciul cu Manchester United, iar în cazul lui Djed Spence sper să nu fie vorba de o absență lungă", a mai spus Thomas Frank.

Manchester United - Tottenham se joacă sâmbătă, de la ora 14:30, în direct pe VOYO.

