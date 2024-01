Franța și Danemarca vor juca în finala EHF EURO 2024, după ce s-au impus în semifinalele desfășurate la Koln. Franța, campioana olimpică en-titre, a învins-o pe Suedia într-un meci dramatic, care s-a decis în prelungiri. Francezii au dominat în prima repriză, având un avantaj chiar și de 7 goluri pe finalul primei reprize, însă Suedia și-a revenit spectaculos.

Suedezii au trecut și în avantaj, la un moment dat, iar cu un aproximativ un minut înainte de final conduceau cu 27-25. Franța a reușit să reducă diferența la un gol, iar cu 6 secunde înainte de final a intrat în posesia mingii, dar nu a reușit să mai arunce la poartă, primind însă o lovitură liberă de la 9 metri.

Elohim Prandi a reușit un gol absolut spectaculos. Având zid în față, francezul a plonjat spre dreapta și a înscris cu o aruncare senzațională, care a adus egalarea și a trimis meciul în prelungiri. Reușita spectaculoasă a lui Prandi le-a adus furia suedezilor, care au contestat golul după meci, înaintând un protest către EHF.

Suedezii au acuzat că interul francez și-a ridicat ambele picioare de pe podea în momentul aruncării, reclamând că arbitrii nu au mers să revadă faza cu ajutorul VAR.

„Știu că Prandi a ridicat piciorul. Nu putea să ajungă atât de departe cu brațul drept, dacă nu și-ar fi ridicat piciorul. Dacă vă imaginați că trebuie să tragi pe lângă trei apărători și faci asta fără un metru în plus, atunci îmi dau jos pălăria. Deci este decizia arbitrilor. A fost o greșeală, depinde de ei să se uite la video”, a declarat Jim Gottfridsson, liderul Suediei, conform welovesport.ro.

