Gigi Becali anunță noile transferuri de la FCSB: "Ne-am înțeles și cu atacantul / Rădoi mi-a zis că era pe lista lui"

În cursul zilei de duminică, FCSB a bătut palma cu Oțelul Galați pentru transferul mijlocașului Joao Paulo (27 de ani). Jucătorul a fost prezent pe Arena Națională la meciul cu FK Csikszereda (1-0).



Gigi Becali: "Am semnat tot pentru Joao Paulo. Mirel Rădoi mi-a zis că era pe lista lui la Craiova"

Gigi Becali a dezvăluit după partida de duminică seară că s-a consultat și cu Mirel Rădoi, fostul antrenor al Universității Craiova.



"E gata Joao Paulo. Vine mâine, face vizita medicală, am semnat tot. El e jucătorul nostru. Luni plătim banii, aproximativ 600.000 de euro. Ei se vor alege în total cu un milion. Banii pe care îi vom lua noi de la FIFA (n.r - pentru participarea la CM 2026) îi dăm lor.



L-am văzut un meci, atât. Șumudică îmi zisese să îl văd pe Lameira. Am văzut meciul, dar în loc să-l văd pe Lameira, l-am văzut pe Joao Paulo. I-am zis lui MM că ăsta e. L-am ținut minte, am vorbit și cu Mirel Rădoi. Mi-a răspuns într-un final. Am vorbit cu Pintilii, a zis că e bun. Am vorbit cu MM, a zis că ne ajută. Am vorbit cu Mirel și mi-a zis că era pe lista lui dacă rămânea la Craiova.

Când l-am văzut eu pe Joao Paulo, l-am văzut mijlocaș central. La națională, el joacă fundaș stânga. M-am bucurat și mai mult când am auzit pentru că noi avem nevoie acolo. Radunovic are și el o vârstă. El mai poate juca și extremă dreapta. Cu un jucător din ăsta poți face orice vrei, e joker", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

