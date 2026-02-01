Gigi Becali anunță noile transferuri de la FCSB: "Ne-am înțeles și cu atacantul / Rădoi mi-a zis că era pe lista lui"

Gigi Becali anunță noile transferuri de la FCSB: "Ne-am înțeles și cu atacantul / Rădoi mi-a zis că era pe lista lui" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB este pe cale să oficializeze trei transferuri în aceste zile.

TAGS:
Gigi BecaliFCSB
Din articol

În cursul zilei de duminică, FCSB a bătut palma cu Oțelul Galați pentru transferul mijlocașului Joao Paulo (27 de ani). Jucătorul a fost prezent pe Arena Națională la meciul cu FK Csikszereda (1-0).

Gigi Becali: "Am semnat tot pentru Joao Paulo. Mirel Rădoi mi-a zis că era pe lista lui la Craiova"

Gigi Becali a dezvăluit după partida de duminică seară că s-a consultat și cu Mirel Rădoi, fostul antrenor al Universității Craiova.

"E gata Joao Paulo. Vine mâine, face vizita medicală, am semnat tot. El e jucătorul nostru. Luni plătim banii, aproximativ 600.000 de euro. Ei se vor alege în total cu un milion. Banii pe care îi vom lua noi de la FIFA (n.r - pentru participarea la CM 2026) îi dăm lor.

L-am văzut un meci, atât. Șumudică îmi zisese să îl văd pe Lameira. Am văzut meciul, dar în loc să-l văd pe Lameira, l-am văzut pe Joao Paulo. I-am zis lui MM că ăsta e. L-am ținut minte, am vorbit și cu Mirel Rădoi. Mi-a răspuns într-un final. Am vorbit cu Pintilii, a zis că e bun. Am vorbit cu MM, a zis că ne ajută. Am vorbit cu Mirel și mi-a zis că era pe lista lui dacă rămânea la Craiova.

Când l-am văzut eu pe Joao Paulo, l-am văzut mijlocaș central. La națională, el joacă fundaș stânga. M-am bucurat și mai mult când am auzit pentru că noi avem nevoie acolo. Radunovic are și el o vârstă. El mai poate juca și extremă dreapta. Cu un jucător din ăsta poți face orice vrei, e joker", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali: "Ne-am înțeles cu atacantul"

Pe lângă Joao Paulo, Gigi Becali a anunțat două transferuri ale unor jucători din străinătate, inclusiv un atacant cu care FCSB ar fi bătut deja palma.

"Săptămâna asta vine atacantul. Ne-am înțeles. Este un atacant din străinătate. Da, el va fi sperietoare pentru Bîrligea. Bîrligea e fotbalist, dar când vrea el", a spus Becali.

Despre celălalt jucător din străinătate așteptat la FCSB, Gigi Becali a explicat: "L-am văzut eu acum 6 luni. Am zis că îmi place. MM zicea că nu, că are nu știu câți ani. Acum, MM a zis că am dreptate, că l-a studiat și că e interesant"

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
ULTIMELE STIRI
Strasbourg - PSG, cu ROȘU Hakimi la 1-1 și apoi GOL într-un final nebun! Meciul a fost pe VOYO
Strasbourg - PSG, cu ROȘU Hakimi la 1-1 și apoi GOL într-un final nebun! Meciul a fost pe VOYO
Răspunsul surprinzător al lui Darius Olaru după ce a fost întrebat despre Matei Popa: „Târnovanu e prietenul meu”
Răspunsul surprinzător al lui Darius Olaru după ce a fost întrebat despre Matei Popa: „Târnovanu e prietenul meu”
"Asta spune totul!" Ce a zis Thomas Frank despre Radu Drăgușin și indiciu despre viitorul românului la Tottenham
"Asta spune totul!" Ce a zis Thomas Frank despre Radu Drăgușin și indiciu despre viitorul românului la Tottenham
Cristi Chivu a pus capăt zvonurilor! Jucătorul pus pe „lista neagră” nu mai pleacă: „Avem nevoie de el”
Cristi Chivu a pus capăt zvonurilor! Jucătorul pus pe „lista neagră” nu mai pleacă: „Avem nevoie de el”
Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, între ciocan și nicovală! Ce se întâmplă acum în Grecia după un meci ciudat
Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, între ciocan și nicovală! Ce se întâmplă acum în Grecia după un meci ciudat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!

Ce veste pentru Radu Drăgușin: Real Madrid, ofertă uriașă către Tottenham!

Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola

Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola

Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul

Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul

Gigi Becali, tiradă la TV după victoria cu Csikszereda: „Mâine facem cerere să-l scoată!”

Gigi Becali, tiradă la TV după victoria cu Csikszereda: „Mâine facem cerere să-l scoată!”



Recomandarile redactiei
"Asta spune totul!" Ce a zis Thomas Frank despre Radu Drăgușin și indiciu despre viitorul românului la Tottenham
"Asta spune totul!" Ce a zis Thomas Frank despre Radu Drăgușin și indiciu despre viitorul românului la Tottenham
Cristi Chivu a pus capăt zvonurilor! Jucătorul pus pe „lista neagră” nu mai pleacă: „Avem nevoie de el”
Cristi Chivu a pus capăt zvonurilor! Jucătorul pus pe „lista neagră” nu mai pleacă: „Avem nevoie de el”
"Se îngroașă gluma!" Reacția lui Panduru după ce FCSB a învins la limită Csikszereda
"Se îngroașă gluma!" Reacția lui Panduru după ce FCSB a învins la limită Csikszereda
Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”
Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”
Matei Popa, debut la FCSB fără gol primit! Încredere maximă a portarului: „Sunt convins că ne vom califica”
Matei Popa, debut la FCSB fără gol primit! Încredere maximă a portarului: „Sunt convins că ne vom califica”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!