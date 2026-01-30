VIDEO EXCLUSIV Nemții, tot nemți! Germania n-a avut milă de Croația în semifinalele Europeanului de handbal (VOYO). Lukas Zerbe, în zi de grație

Alexandru Hațieganu
Germania e prima finalistă a Europeanului de handbal.

GermaniaCroatiacampionatul europeanHandbal
Germania, prima finalistă a Europeanului de handbal masculin (VOYO)

În direct pe VOYO, reprezentativa Germaniei s-a calificat în finala Europeanului de handbal după un meci spectacol contra selecționatei Croației, scor 31-28. Cu Lukas Zerbe în zi de grație - 6 goluri, cel mai bun marcator al nemților -, Germania a condus la pauză cu 17-15 și s-a impus și datorită unui joc variat pe faza ofensivă, dublat de o defensivă agresivă care a blocat atacurile Croației chiar și când morișca de pase funcționa perfect.

Nemții au marcat 31 de goluri din 45 de aruncări în timp ce Croația a înscris 28 de goluri din 54 de aruncări spre poarta starului Andreas Wolff, care a avut un procentaj al paradelor de 31,7 la sută.

Germania, în finala EURO după 10 ani

Cu căpitanul Croației, Ivan Martinović, marcând cinci goluri doar în prima repriză, echipele mers aproape umăr la umăr, înainte ca Germania să preseze în ultimele minute. Cu două goluri la rând, nemții au intrat la pauză cu un avantaj firav, iar totul a rămas să se joace în actul secund.

Nemți au înscris cinci goluri la rând (22-16, min. 37) și s-au detașat succesiv, păstrând un avantaj liniștitor. În pofida faptului că reprezentativa Croației a revenit la două goluri distanță pe final de meci, Germania nu și-a pierdut niciodată calmul. Duminică, Andreas Wolff, Rune Dahmke și Jannik Kohlbacher vor încerca să câștige al doilea titlu european EHF, la 10 ani după cel pe care l-au câștigat în 2016.

Germania își va afla adversara din finala de duminică, LIVE pe VOYO, după cea de-a doua semifinală, Islanda - Danemarca, meci care se joacă vineri seara.

