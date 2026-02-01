Danemarca – Germania, finala EURO 2026 la handbal masculin, LIVE pe VOYO!



Selecționerul Germaniei, Alfred Gislason, a avut o reacție la superlativ la adresa naționalei sale, care va lupta acum pentru marele trofeu, pentru aurul European! Germania s-a calificat în finala EURO, chiar dacă el era foarte criticat în țară, în presă, dar și de o parte a fanilor.

Alfred Gislason ar putea pleca de pe banca Germaniei după EURO 2026

Totul, până după victoria din semifinală! Acum, se discută despre posibilitatea retragerii în glorie a lui Alfred Gislason, care pare sătul de modul în care a fost perceput până după penultimul act, până în punctul în care a dus naționala din Germania.

Venit pe banca Germaniei în 2020, iar apoi ”beneficiind” de prelungiri de contract succesive, ultima prelungire urmând să expire după finala EURO, se pare că oamenii din federație vor să îi prelungească acordul, pe parcursul mandatului anunțând că și-ar dori să pregătească naționala și la Mondialul din 2027, care va fi găzduit chiar de Germania!

Alfred Gislason a adus argintul la Jocurile Olimpice de la Paris

Oricum, Alfred Gislason va aduce cel puțin medalia de argint Germaniei după EURO 2026, medalie pe care a cucerit-o și la JO din 2024, de la Paris.

”Sunt extrem de mândru! Am trecut de grupa morții până în finală, fenomenal!

Este o performanță fenomenală din partea tuturor. Am fi putut câștiga la o diferență mai mare, dar în cele din urmă sunt extrem de mândru că au reușit. Am avut un început puternic în a doua repriză, în care totul a funcționat perfect și toată lumea a jucat.

Lucrurile au devenit puțin tensionate și instabile spre final, dar am rămas calmi și mai mulți jucători și-au asumat responsabilitatea”, a spus selecționerul Germaniei după calificarea în finala EURO 2026 la handbal masculin.

