Campionatul European de handbal masculin a ajuns la faza semifinalelor. Cine se înfruntă pentru intrarea în ultimul act

Campionatul European de handbal masculin din Germania a ajuns la faza semifinalelor, meciuri care se vor disputa vineri, 25 ianuarie.

Franța - Suedia (vineri, de la 18:45)

Danemarca - Germania (vineri, de la 21:30)

Suedia, Franța și Germania au reușit prin performanța de la turneul final din Germania să obțină direct biletele pentru Campionatul Mondial din 2025.

Campioana mondială en titre, Danemarca, a dispus de Norvegia cu 29-23, succes care i-a adus primul loc în Grupa a doua principală, după o evoluţie remarcabilă a portarului Emil Nielsen (15 intervenţii, 39%).

Suedia, deţinătoarea titlului continental, a trecut de Portugalia cu 40-33, condusă de Lucas Pellas (10 goluri). Centrul portughez Martim Costa a marcat 8 goluri şi este golgheterul la zi al competiţiei (46 de reuşite), urmat de danezul Mathias Gidsel (42).

