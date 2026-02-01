Într-un decor de iarnă fabulos și cu un teren acoperit de zăpadă mai ales în repriza secundă, FCSB s-a impus cu 1-0 după golul reușit de Juri Cisotti în minutul 38. Cu doar câteva minute înainte, Florin Tănase ratase un penalty.

Reacția lui Basarab Panduru după ce FCSB a învins la limită Csikszereda



Cu excepția unei faze cu Mamadou Thiam protagonist, FCSB nu a mai avut ocazii mari în repriza secundă, iar FK Csikszereda a pus pericol la poarta debutantului Matei Popa.



Fostul internațional Basarab Panduru a tras câteva concluzii după partida de pe Arena Națională și a vorbit despre lupta la play-off.



"În prima repriză ai înțeles câte ceva. Ai avut penalty, gol, bară Miculescu. FCSB a fost aproape de poarta adversă. În repriza a doua, mai nimic. Singura ocazie a avut-o Thiam. Terenul a fost cum a fost, nu se vede mai nimic.



Singurul lucru bun e că FCSB câștigă. Aveau mare nevoie de victoria asta. Și așa se cam îngroașă gluma. Etapa asta nu a fost deloc bună pentru ei. Una peste alta, e bine pentru ei că au câștigat. Pentru fotbal, nici nu știu. Nu a fost ușor de jucat", a spus Panduru, la Prima Sport.



FCSB a rămas pe locul 11, cu 34 de puncte, patru sub ocupanta locului 6, FC Botoșani, care are un meci mai puțin, cu Oțelul Galați.



Indiferent de rezultatul partidei dintre FC Botoșani și Oțelul, distanța dintre FCSB și locul 6 se va mări.

