Islanda - Croația, finala mică a Campionatului European de handbal masculin, se va disputa astăzi, de la ora 16:15. Partida va fi redată în exclusivitate de către VOYO.

LIVE VIDEO & TEXT | Islanda - Croația, de la 16:15

De asemenea, site-ul Sport.ro va transmite confruntarea pentru bronzul european în format LIVE VIDEO & TEXT. Puteți urmări astfel cele mai importante faze ale meciului.

Ambele formații au fost învinse în semifinale cu același scor. Danemarca - Islanda s-a terminat 31-28 (14-13, 17-15), iar Germania - Croația 31-28 (17-15, 14-13).

Parcursul Islandei

Islanda a avut un parcurs perfect în grupa preliminară cu trei victorii din trei posibile: 39-26 cu Italia, 31-23 cu Polonia, 24-23 cu Ungaria.

În grupa principală, Islanda a fost învinsă de Croația într-o partidă foarte strânsă: 29-30! Au urmat victoria cu Suedia (35-27), egalul cu Elveția 38-38 și succesul cu Slovenia (39-31).

Parcursul Croației

De cealaltă parte, Croația a avut două victorii în grupa preliminară (32-29 cu Georgia și 35-29 cu Olanda) și a pierdut o dată (25-33 cu Suedia).

În grupa principală, croații au mers impecabil. După succesul cu Islanda au urmat victoriile: 28-24 cu Elveția, 29-25 cu Slovenia și 27-25 cu Ungaria.

