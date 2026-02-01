Finala EURO 2026 la handbal masculin, Danemarca – Germania, LIVE pe VOYO!



Danemarca are în lot unul dintre cei mai titrați handbaliști europeni încă activi! Este vorba de Rasmus Lauge, o legendă a sportului, campion olimpic, triplu campion mondial și medaliat cu aur și la Campionatele Europene.

În vârstă de 34 de ani, Lauge este gata de încă un aur, tot la Europene, unde Danemarca va întâlni selecționata Germaniei în finală. Din perspectivă personală a analizat partida din ultimul act, într-un interviu pentru site-ul EHF, fiind gata să își mai treacă un trofeu în cont.



Rasmus Lauge, pregătit de finala EURO, Danemarca - Germania



Se spune că victoriile te pot plafona, dar Lauge nu se încadrează în această categorie și este gata să mai pună în vitrină un succes major. Pare pregătit și motivat să triumfe și la Campionatul European din 2026, iar apoi să se gândească la următoarele turnee finale europene, mondiale sau chiar olimpice!

”Cred că nu mă voi obișnui niciodată să joc finale și să câștig titluri. Când ești într-una dintre cele mai mari echipe din lume, următorul titlu este întotdeauna cel mai important.



Desigur, fiecare titlu trebuie sărbătorit și trebuie să fim mândri de ceea ce am făcut, dar încă nu suntem mândri. Și mă îndoiesc că acești băieți vor fi vreodată.



Aceste finale sunt despre a te strânge la maximum și a obține ultima picătură de energie pentru a câștiga jocul”, a spus handbalistul danez.

Rasmus Lauge a câștitat tot ce se putea cu Danemarca

Rasmus Lauge este medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris (2024) cu naționala Danemarcei, dar este și triplu câștigător de Campionat Mondial, la edițiile Germania-Danemarca (2019), Polonia-Suedia (2023) și Croația-Danemarca-Noevegia (2025), dar și câștigător de Campionat European, în Serbia (2012).

Are și alte podiumuri la turneele finale: două medalii de argint la Mondiale, dar și un argint și un bronz la Europene.

A adunat 180 de apariții și 454 de goluri pentru Danemarca până acum.

