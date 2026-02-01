FCSB s-a impus cu 1-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci care a contat pentru runda a 24-a din Superliga.

Unicul marcator al meciului de pe Arena Națională a fost Juri Cisotti, care a marcat din pasa lui Valentin Crețu în minutul 38.

Darius Olaru s-a ferit! Ce a spus când a fost întrebat despre Matei Popa



Darius Olaru a evitat să vorbească foarte mult despre portarul care a debutat pentru FCSB în meciul cu Csikszereda.

Întrebat despre prestația lui Matei Popa, căpitanul roș-albaștrilor a pus accent pe faptul că este prieten cu Ștefan Târnovanu și nu vrea să comenteze pe subiect.

„Ne bucurăm că am câștigat, cred că trebuia să marcăm mai mult și să ne facem meciul mai ușor.

Nu știu cum de nu s-au dat mai multe cartonașe. Au fost două intrări la mine, una cu talpa, fault clar, iar la a doua, cotul sus, se vede clar e lovitură. Am arătat la cameră și mai arăt și acum, mi se pare incredibil. Da, am simulat din nou (n.r. râde). Trebuia să ne desprindem în prima repriză când era zăpada mai mică.

Mă bucur pentru el (n.r. Matei Popa) că a reușit să termine partida fără gol primit. Ne bucurăm. Nu vreau să discut, pentru că Târnovanu e prietenul meu. Mă bucur că a fost pregătit, a făcut un joc bun și sper să continue la fel”, a spus Darius Olaru.

În urma acestei victorii, FCSB rămâne pe locul 11 în Superliga cu 34 de puncte după victoria cu Csikszereda, care se află pe locul 14 și are 19 puncte.

