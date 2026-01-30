Croația, boicot înaintea semifinalei de la Campionatul European! Handbaliștii au dormit în autocar. Replica EHF

- Miercuri, 28 ianuarie, a fost ultima zi de disputare a meciurilor din grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin, transmis în exclusivitate de VOYO. Rezultatele au stabilit tabloul semifinalelor, în care se vor disputa meciurile Danemarca – Islanda şi Germania - Croaţia.
Altfel spus, din Grupa 1 s-au calificat în semifinale Danemarca şi Germania, iar din Grupa 2 Croaţia şi Islanda. Meciurile vor avea loc vineri, când se joacă şi pentru locurile 5-6, între Portugalia - Suedia, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii.
Croația, nemulțumită de cum e tratată la Campionatul European de handbal masculin
Primele trei clasate obţin automat şi calificarea la Campionatul Mondial, iar campioana europeană are asigurată participarea la turneul final al următoarei ediţii continentale.
Până să se dispute meciurile din ”Careul de Ași”, Croația a decis să boicoteze obligațiile media oficiale ale EHF înaintea semifinalei Campionatului European împotriva Germaniei.
Motivul, conform oficialilor croați, ca urmare a faptului că naționala nu a fost respectată și tratată precum celelalte naționale, fiind pusă pe drumuri. După calificarea în semifinale, Croația a pornit cu autocarul către Danemarca, după ce a jucat faza principală a competiției în Suedia, în localitatea Malmo.
Selecționerul Croației, Dagur Sigurdsson, s-a răzbunat pe EHF
În primă fază, Croația era așteptată să se cazeze la un hotel din localitatea Herning, dar organizatorii au schimbat, se pare, chiar pe parcursul nopții orașul și hotelul! Croații au făcut un drum mai lung, de 5 ore, având hotelul închiriat la Silkeborg.
Pe site-urile de socializare au apărut poze cu handbaliștii Croației dormind pe scaune și pe jos în autocar, în drumul către Silkeborg. În plus, drumul lung a fost făcut și după ce au disputat două meciuri în două zile la Campionatul European!
Ca urmare a celor întâmplate, foarte supărat pe decizia organizatorilor, selecționerul Dagur Sigurdsson a hotărât să boicoteze obligațiile media pe care le avea în program, impuse de EHF pentru toate naționalele.
Reacția EHF după supărarea croaților
Joi seară, a venit și un comunicat din partea EHF, care a prezentat și partea ei de adevăr în privința nemulțumirilor croaților și a firului evenimentului:
”Federația Europeană de Handbal emite următoarea declarație, după ce antrenorul principal al Croației, Dagur Sigurdsson, a criticat deschis circumstanțele organizatorice de la Campionatul European EHF masculin 2026, în cadrul conferinței de presă a semifinalelor de joi.
Federația Europeană de Handbal recunoaște criticile aduse programului campionatului. Programul Campionatului European EHF este decis între organizatori și EHF cu mult înainte de începerea campionatului.
În acest proces decizional sunt incluse toate organismele relevante ale părților interesate, adică Consiliul Națiunilor care reprezintă federațiile naționale. Programul este cunoscut de toate echipele după tragerea la sorți a turneului final, cu mai mult de șase luni înainte de turneu.
Este recunoscut faptul că echipele care vin din Malmo se confruntă cu o situație mai dificilă. Cu toate acestea, trebuie menționat că la campionatele anterioare echipele s-au confruntat cu programe similare, de exemplu în 2018, la Campionatul European EHF, găzduit de Croația.
În ceea ce privește hotelul echipei din Silkeborg, EHF și comitetul de organizare au primit până acum doar feedback pozitiv. Silkeborg a fost ales ca hotel pentru delegația croată, oferind condiții identice pentru cele două semifinaliste care se vor confrunta, Germania și Croația. Delegația croată a fost ulterior informată, miercuri seara.
Călătoriile puțin mai lungi la campionatele internaționale nu sunt neobișnuite. La Campionatul Mondial Masculin IHF din 2025, Croația a rămas la Karlovac pentru a călători în cele din urmă la Zagreb pentru meciurile sale.
Programul media pentru toate echipele, așa cum este stabilit de Federația Europeană de Handbal, este comunicat tuturor echipelor cu mult timp în avans.
După EHF EURO 2026, Federația Europeană de Handbal, împreună cu organizatorii, va evalua cu atenție organizarea campionatului și va trage concluziile corespunzătoare”.