Croația, boicot înaintea semifinalei de la Campionatul European! Handbaliștii au dormit în autocar. Replica EHF

Miercuri, 28 ianuarie, a fost ultima zi de disputare a meciurilor din grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin, transmis în exclusivitate de VOYO. Rezultatele au stabilit tabloul semifinalelor, în care se vor disputa meciurile Danemarca – Islanda şi Germania - Croaţia.

Altfel spus, din Grupa 1 s-au calificat în semifinale Danemarca şi Germania, iar din Grupa 2 Croaţia şi Islanda. Meciurile vor avea loc vineri, când se joacă şi pentru locurile 5-6, între Portugalia - Suedia, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii.

Croația, nemulțumită de cum e tratată la Campionatul European de handbal masculin

Primele trei clasate obţin automat şi calificarea la Campionatul Mondial, iar campioana europeană are asigurată participarea la turneul final al următoarei ediţii continentale.

Până să se dispute meciurile din ”Careul de Ași”, Croația a decis să boicoteze obligațiile media oficiale ale EHF înaintea semifinalei Campionatului European împotriva Germaniei.

Motivul, conform oficialilor croați, ca urmare a faptului că naționala nu a fost respectată și tratată precum celelalte naționale, fiind pusă pe drumuri. După calificarea în semifinale, Croația a pornit cu autocarul către Danemarca, după ce a jucat faza principală a competiției în Suedia, în localitatea Malmo.

Selecționerul Croației, Dagur Sigurdsson, s-a răzbunat pe EHF

În primă fază, Croația era așteptată să se cazeze la un hotel din localitatea Herning, dar organizatorii au schimbat, se pare, chiar pe parcursul nopții orașul și hotelul! Croații au făcut un drum mai lung, de 5 ore, având hotelul închiriat la Silkeborg.

Pe site-urile de socializare au apărut poze cu handbaliștii Croației dormind pe scaune și pe jos în autocar, în drumul către Silkeborg. În plus, drumul lung a fost făcut și după ce au disputat două meciuri în două zile la Campionatul European!

Ca urmare a celor întâmplate, foarte supărat pe decizia organizatorilor, selecționerul Dagur Sigurdsson a hotărât să boicoteze obligațiile media pe care le avea în program, impuse de EHF pentru toate naționalele.

