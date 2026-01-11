Campioana CSM Bucureşti a învins categoric duminică, în deplasare, formaţia daneză Odense, scor 33-24 (15-9), în primul meci din 2026, din grupa B a Ligii Campionilor. Bojana Popovic a debutat astfel cu victorie pe banca tehnică a campioanei României.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Rushfeldt cu 9 goluri pentru Odense, respectiv Omoregie 6, Friis 5 și Brnovic 4 pentru CSM Bucureşti, care a fost condusă pentru prima dată de pe bancă de Bojana Popovic şi a reuşit unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani.

În etapa a IX-a s-au mai jucat meciurile Ikast – FTC Budapesta 27-28, Krim Ljubljana – Sola HK 22-22 şi HC Podravka – Brest 30-31.

Brest continuă să fie lider

După 9 etape, Brest continuă să fie lider, cu 16 puncte, urmată de Odense 13, FTC Budapesta 12, CSM Bucureşti 10, Ikast 10, HC Podravka 5, Krim Ljubljana 5 și Sola HK 1.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 cu Odense, 38-30 şi 34-31 cu Sola HK.

Următorul meci pentru campioana României va fi în 18 ianuarie, pe teren propriiu, cu Krim.



În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.



