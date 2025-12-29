„Tigroaicele” au revenit după o pauză de peste o lună în Sala Apollo, unde au fost conduse tot de Iulia Curea, debutul Bojanei Popovic fiind amânat din cauza permisului de muncă.



„Tigroaicele” încheie anul cu 10 din 10

Meciul a fost echilibrat inițial, dar CSM s-a desprins la 8-2, iar la pauză conducea cu 17-10. În repriza secundă, campioana a dominat clar, a rulat întreg lotul, iar toate jucătoarele de câmp au înscris.



Marcatoare principale CSM: Valeriia Maslova (6 goluri), Djurdjina Jaukovic (5), Trine Ostergaard și Anne Mette Hansen (câte 4). Pentru Zalău: Mouna Jlezi (5), Alexia Niță și Iulia Sava (câte 4).



CSM București rămâne lider detașat și principala favorită la titlu în Liga Florilor. Clasamentul din Liga Florilor poate fi urmărit mai jos:

