Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Debut cu stângul pentru campioana României în competiția continentală.

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia daneză Ikast Handbold, scor 28-27 (17-12), în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. 

Româncele au revenit fantastic în a doua repriză, dar golul victoriei lui Ikast a fost marcat în ultima secundă, de la mijlocul terenului, de Emilie Arntzen, fosta jucătoare a CSM.

Omoregie și Eriksson, cele mai bune de la CSM București

Principalele marcatoare ale partidei au fost Roberts 7 goluri, Arntzen 7, Skogrand 4 pentru Ikast, respectiv Omoregie (foto) 7, Novak 4, Jaukovic 3, Brnovic 3, Pintea 3, Hansen 3, pentru CSM. 

Cea mai bună jucătoare a campioanei României a fost portarul Evelina Eriksson, cu 17 intervenţii reuşite, conform news.ro.

Celelalte rezultate din prima etapă a Grupei B din EHF Champions League

FTC Budapesta – Odense 32-34

HC Podravka – Sola HK 31-26

Brest Bretagne Handball – Krim Ljubljana 32-20

În etapa a doua, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu FTC Budapesta, în 14 septembrie.

În grupa A a Ligii Campionilor evoluează şi Gloria Bistriţa, care a debutat cu victorie, scor 29-26 cu Storhamar Handball Elite.

