Luni, în etapa cu numărul 11 din Liga Florilor, LIVE pe Pro Arena și VOYO, campioana CSM București și Corona Brașov au obținut victorii în primele meciuri din noul an.

Corona a trecut greu la Brașov de SCM Râmnicu Vâlcea, scor 34-33, după ce oaspetele au condus în permanență până în ultimul sfert de oră al meciului.

Sorina Grozav a marcat 12 goluri pentru Corona, iar Katarina Krpez Slezak a reuşit 6 goluri, în timp ce de la vâlcence s-au remarcat Julia Maidhof, cu 8 goluri, și Rebeca Necula, cu 6.

Campioana en-titre CSM Bucureşti nu a avut mari probleme cu CSM Târgu Jiu, 27-21 în deplasare.

Anne Mette Hansen a marcat 5 goluri pentru ''tigroaice'', dar de la gazde s-a remarcat angoleza Helena Gilda Simao Paulo, cu 9 reușite.

În clasament, CSM București este pe primul loc, cu 22 de puncte în 11 meciuri, punctaj maxim, urmată pe podium de Gloria Bistrița (20 de puncte) și Corona Brașov (16 puncte).

