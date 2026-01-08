Două transferuri la CSM București! Jucătoarele maghiare au venit la liderul din Liga Florilor

"Dorottya Faluvegi şi Csenge Kuczora se alătură familiei CSM Bucureşti! CSM Bucureşti anunţă transferul a două sportive de naţionalitate maghiară: extrema dreaptă Dorottya Faluvegi şi interul stânga Csenge Kuczora. Bine aţi venit la CSM Bucureşti, Dorottya Faluvegi şi Csenge Kuczora! Mult succes în tricourile alb-albastre ale 'tigroaicelor'!", precizează sursa citată.

Născută la Zalău acum 27 de ani, din părinţi români, Dorottya Faluvegi are un palmares impresionant la nivel de club şi echipă naţională. În 2018, a devenit campioană mondială de junioare, iar la nivel de senioare, Faluvegi a contribuit la performanţa reprezentativei Ungariei, cucerind medalia de bronz la Campionatul European din 2024.

De-a lungul carierei sale, Dorottya Faluvegi a evoluat la cluburi de prestigiu din handbalul european, precum FTC (Ferencvaros), Gyori Audi ETO KC şi SG BBM Bietigheim, acumulând experienţă valoroasă în competiţii interne şi internaţionale de cel mai înalt nivel.

"Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate şi abia aştept să mă întorc pe teren purtând tricoul CSM. Este un club uimitor, cu sportivi remarcabili şi rezultate din trecut, aşa că este o onoare să fac parte din scrierea istoriei viitoare. Sunt încântată să-i cunosc pe toţi şi să devin parte a familiei CSM Bucureşti", a declarat Dorottya Faluvegy.

La doar 25 de ani, Csenge Kuczora este atât campioană europeană la junioare, cât şi medaliată la Campionatul European de senioare cu echipa naţională a Ungariei. Crescută în echipa celor de la Vasas, a jucat ulterior la Vaci NKSE şi Thuringer HC, cu care a câştigat în sezonul trecut EHF European League.

"Csenge este recunoscută pentru forţa aruncărilor de la distanţă şi inteligenţă tactică a jocului său, iar calităţile sale au ajutat echipa naţională a Ungariei (227 goluri în 66 apariţii), alături de care a participat şi la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, să devină una dintre naţionalele temute în handbalul feminin actual", precizează site-ul oficial al CSM Bucureşti.



După semnarea contractului, Csenge s-a declarat fericită pentru transferul la CSM Bucureşti, un club pe care l-a admirat: "Sunt foarte fericită să încep acest nou capitol cu CSM Bucureşti. Este un club pe care l-am urmărit şi admirat întotdeauna şi sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a purta culorile CSM în următoarele două sezoane. Voi da totul pentru a continua să mă perfecţionez în fiecare zi şi pentru a ajuta echipa să ne atingem obiectivele împreună. Le urez tuturor un an nou fericit şi plin de succes!"

Antrenoarea echipei CSM Bucureşti, Bojana Popovic, a afirmat că prin aceste transferuri lotul pe care îl are la dispoziţie a fost consolidat.

"Venirea lor la CSM Bucureşti reprezintă un pas important în consolidarea lotului pentru următoarele 2 sezoane. Suntem convinşi că noul CSM este construit alături de sportive de calitate, fetele urmând să aducă un aport semnificativ prin experienţa şi prin valoarea lor demonstrată în handbalul european de cel mai înalt nivel", a declarat Popovici.

CSM Bucureşti a anunţat luna trecută şi transferul centrului rus Daria Dmitrieva (Ferencvaros), valabil din sezonul viitor.

Agerpres

