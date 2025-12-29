VIDEO EXCLUSIV Senzațional! Ce a făcut Gheorghe Tadici când a văzut mesajul adresat de către suporteri în CSM București – HC Zalău

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gheorghe Tadici a fost din nou în centrul atenției, chiar înaintea startului de partidei CSM București – HC Zalău.

TAGS:
Gheorghe TadiciHandbalCSM BucurestiHC Zalau
Din articol

CSM București – HC Zalău, ultimul meci al anului din Liga Florilor, se vede LIVE pe Pro Arena și pe platforma VOYO.

În startul partidei a avut loc o situație inedită, după ce un grup de suporteri prezenți la meci au transmis un mesaj împotriva antrenorului de la HC Zalău.

Gheorghe Tadici a fost acuzat de agresiune în finalul acestui an, iar la București anumiți suporteri și-au arătat solidaritatea față de jucătoarele care ar fi trecut prin momente grele.

Tehnicianul echipei din Zalău a scos telefonul și a făcut imediat poze bannerului, cel mai probabil pentru ca cei care au afișat mesajul împotriva lui să fie trași la răspundere.

  • Bucuresti Zalau 291225 gheorghe tadici
×
Bucuresti Zalau 291225 gheorghe tadici
ÎNAPOI LA ARTICOL

De ce este acuzat Gheorghe Tadici: „Le strânge șmecherește până le învinețește”

Marius Bălan a descris un tablou sumbru al vieții de la echipă, acuzându-l pe antrenor că își terorizează elevele. Acesta a povestit episoade în care Tadici ar fi recurs la gesturi de o agresivitate subtilă, dar dureroasă, ferite de ochii camerelor TV.

"Pune mâna pe fete, pe antebraț sau pe biceps, și le strânge foarte tare. Le strânge șmecherește și de la televizor nu-ți dai seama cât de tare le-a strâns, dar le învinețește", a tunat tatăl jucătoarei.

Mai mult, acesta a relatat un incident halucinant legat de alimentația fetelor după un meci, susținând că antrenorul le-ar fi interzis accesul la mâncare. "După un meci, când au plecat la restaurant, la hotel, le-a luat mâncarea din față. Au venit rupte de foame la noi, să le dăm noi să mănânce! Este incredibil", a adăugat Bălan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Teroare la Zalău!? Noi acuzații șocante la adresa lui Tadici
Teroare la Zalău!? Noi acuzații șocante la adresa lui Tadici
Gheorghe Tadici, atac dur la adresa Elisabetei Lipă: &bdquo;A pus batista pe țambal! I-am spus asta &icirc;n față&rdquo;
Gheorghe Tadici, atac dur la adresa Elisabetei Lipă: „A pus batista pe țambal! I-am spus asta în față”
Gheorghe Tadici: &bdquo;Suntem &icirc;n urmă față de Ungaria cu 30-40 de ani!&rdquo; Furtuna din handbalul rom&acirc;nesc
Gheorghe Tadici: „Suntem în urmă față de Ungaria cu 30-40 de ani!” Furtuna din handbalul românesc
ULTIMELE STIRI
Filipe Luis a semnat! Anunțul făcut de echipa sa
Filipe Luis a semnat! Anunțul făcut de echipa sa
De nicăieri! Alexandru Albu a semnat și revine &icirc;n Superliga
De nicăieri! Alexandru Albu a semnat și revine în Superliga
Zimbabwe - Africa de Sud 1-1! Echipa lui Mario Marinică egalează repede &icirc;n duelul de la Cupa Africii
Zimbabwe - Africa de Sud 1-1! Echipa lui Mario Marinică egalează repede în duelul de la Cupa Africii
Pleacă Louis Munteanu de la CFR?! Anunțul făcut de Pancu după ce atacantul a apărut cu tricoul lui FCSB: &rdquo;Cu siguranță!&rdquo;
Pleacă Louis Munteanu de la CFR?! Anunțul făcut de Pancu după ce atacantul a apărut cu tricoul lui FCSB: ”Cu siguranță!”
Manchester City sparge banca! Transfer de 75 de milioane de euro
Manchester City sparge banca! Transfer de 75 de milioane de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Radu Drăgușin, aproape să &icirc;nscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de &bdquo;Dragon&rdquo;

Radu Drăgușin, aproape să înscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de „Dragon”

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu &icirc;ncheie anul pe primul loc &icirc;n Serie A după o victorie c&acirc;t un campionat. Clasamentul

Atalanta - Inter Milano 0-1! Cristi Chivu încheie anul pe primul loc în Serie A după o victorie cât un campionat. Clasamentul



Recomandarile redactiei
De nicăieri! Alexandru Albu a semnat și revine &icirc;n Superliga
De nicăieri! Alexandru Albu a semnat și revine în Superliga
Pleacă Louis Munteanu de la CFR?! Anunțul făcut de Pancu după ce atacantul a apărut cu tricoul lui FCSB: &rdquo;Cu siguranță!&rdquo;
Pleacă Louis Munteanu de la CFR?! Anunțul făcut de Pancu după ce atacantul a apărut cu tricoul lui FCSB: ”Cu siguranță!”
Filipe Luis a semnat! Anunțul făcut de echipa sa
Filipe Luis a semnat! Anunțul făcut de echipa sa
Boom! Dan Șucu a reușit să transfere un fotbalist cu o &bdquo;carieră fantastică&rdquo;
Boom! Dan Șucu a reușit să transfere un fotbalist cu o „carieră fantastică”
Zimbabwe - Africa de Sud 1-1! Echipa lui Mario Marinică egalează repede &icirc;n duelul de la Cupa Africii
Zimbabwe - Africa de Sud 1-1! Echipa lui Mario Marinică egalează repede în duelul de la Cupa Africii
Alte subiecte de interes
Implozia de la CSM București, explicată de Gheorghe Tadici. Ce legătură are cu comunitatea pe care o reprezintă? / Noi le plătim, ele nu-și dau viața pe teren
Implozia de la CSM București, explicată de Gheorghe Tadici. "Ce legătură are cu comunitatea pe care o reprezintă?" / "Noi le plătim, ele nu-și dau viața pe teren"
HC Zalău - CS Minaur Baia Mare a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO
HC Zalău - CS Minaur Baia Mare a fost în direct pe Pro Arena & VOYO
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Surpriză! Soția lui Van der Vaart nu mai e cea mai urmărită jucătoare de handbal din lume. O rivală de la CSM i-a luat locul
Narcisa Lecușanu, &bdquo;telegramă&rdquo; de la Paris: &bdquo;&Icirc;mi pare rău! Ce regret are fosta mare handbalistă
Narcisa Lecușanu, „telegramă” de la Paris: „Îmi pare rău!" Ce regret are fosta mare handbalistă
Helle Thomsen revine la CSM București! De-abia aștept
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul rom&acirc;nesc! Avem patru echipe &icirc;n Champions League sezonul viitor!
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de &bdquo;sfidare la adresa rom&acirc;nilor&rdquo;. &bdquo;Privilegii nesimțite&rdquo;

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!