CSM București – HC Zalău, ultimul meci al anului din Liga Florilor, se vede LIVE pe Pro Arena și pe platforma VOYO.

În startul partidei a avut loc o situație inedită, după ce un grup de suporteri prezenți la meci au transmis un mesaj împotriva antrenorului de la HC Zalău.

Gheorghe Tadici a fost acuzat de agresiune în finalul acestui an, iar la București anumiți suporteri și-au arătat solidaritatea față de jucătoarele care ar fi trecut prin momente grele.

Tehnicianul echipei din Zalău a scos telefonul și a făcut imediat poze bannerului, cel mai probabil pentru ca cei care au afișat mesajul împotriva lui să fie trași la răspundere.

