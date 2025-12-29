CSM București – HC Zalău, ultimul meci al anului din Liga Florilor, se vede LIVE pe Pro Arena și pe platforma VOYO.
În startul partidei a avut loc o situație inedită, după ce un grup de suporteri prezenți la meci au transmis un mesaj împotriva antrenorului de la HC Zalău.
Gheorghe Tadici a fost acuzat de agresiune în finalul acestui an, iar la București anumiți suporteri și-au arătat solidaritatea față de jucătoarele care ar fi trecut prin momente grele.
Tehnicianul echipei din Zalău a scos telefonul și a făcut imediat poze bannerului, cel mai probabil pentru ca cei care au afișat mesajul împotriva lui să fie trași la răspundere.
De ce este acuzat Gheorghe Tadici: „Le strânge șmecherește până le învinețește”
Marius Bălan a descris un tablou sumbru al vieții de la echipă, acuzându-l pe antrenor că își terorizează elevele. Acesta a povestit episoade în care Tadici ar fi recurs la gesturi de o agresivitate subtilă, dar dureroasă, ferite de ochii camerelor TV.
"Pune mâna pe fete, pe antebraț sau pe biceps, și le strânge foarte tare. Le strânge șmecherește și de la televizor nu-ți dai seama cât de tare le-a strâns, dar le învinețește", a tunat tatăl jucătoarei.
Mai mult, acesta a relatat un incident halucinant legat de alimentația fetelor după un meci, susținând că antrenorul le-ar fi interzis accesul la mâncare. "După un meci, când au plecat la restaurant, la hotel, le-a luat mâncarea din față. Au venit rupte de foame la noi, să le dăm noi să mănânce! Este incredibil", a adăugat Bălan.