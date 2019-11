Cea mai tatuata handbalista din Romania joaca la Rapid

Centrul de la Rapid are pielea decorata cu motive florale.

Alexandra Trifan (30 ani) joaca pe postul de centru la CS Rapid si a fost una dintre cele mai valoroase handbaliste ale echipei giulestene, indiferent ca acesta a evoluat in Liga Nationala sau in Divizia A. Ea este foarte iubita de galeria rapidista pentru ca este una dintre cele mai vechi handbaliste din lot si a refuzat, de-a lungul anilor, mai multe oferte avantajoase de la echipe mai bine cotate, printre care si Zalaul lui Gheorghe Tadici.

De asemenea, este considerata una dintre cele mai valoroase jucatoare din echipa Rapidului, desi a trebuit sa se refaca dupa accidentari grave la genunchi. In Liga Nationala este cunoscuta de suporterii adversi ca “blonda cu tatuaje”, pentru ca are numeroase desene pe mana stanga si pe abdomen, majoritatea modele florale. Cert este ca Alexandra este o prezenta puternica, care se face remarcata si prin evolutii, si prin frumusete, si prin numeroasele tatuaje.

A FACUT UN APEL CATRE FANII RAPIDULUI

Echipa Rapid ocupa ultimul loc in Liga Florilor, cu 1 victorie, 10 infrangeri si golaveraj -64, iar suporterii au cerut demiterea antrenoarei Carmen Amariei, cea care l-a inlocuit pe Robert Licu in urma cu o luna. Alexandra Trifan a facut un apel pe retelele de socializare pentru ca suporterii rapidisti sa aiba rabdare. "Dragi suporteri, am vazut pe mai multe grupuri de facebook ’rusine sa va fie’, ’sunteti praf’, ’nu ne meritati’. Da, ne este rusine, da, nu este o situatie cu care sa ne mandrim, mai ales ca jucam pentru un club cu o traditie si o istorie atat de glorioasa. Insa de aici si pana sa cereti demisia doamnei profesoare credem ca este cale lunga. Tot respectul si toata dragostea pentru dl Robert Licu (unele dintre noi am reusit promovarea cu dumnealui), dar credem ca acum suntem pe un drum cu adevarat bun si va rog sa aveti incredere si rabdare cu noi, caci din acest razboi nu are nimeni de castigat, doar clubul de pierdut. In acelasi timp vreau sa va spun ca avem mare nevoie de voi, suporterii nostri dragi (imi aduc aminte cu emotie acum 2 ani, cand eram in Liga Nationala si nu aveam cine stie ce rezultate, dar umpleati tribuna a doua si ne spuneati ’capul sus, noi suntem alaturi de voi’). Si vreau sa cred ca din 2020 cu totii vom arata altfel. Impreuna la greu!!!! Ale, ale, Rapid, victorie!!!", a transmis handbalista.