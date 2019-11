SOC IN HANDBALUL ROMANESC! Trei jucatoare de la Corona Brasov, componente ale nationalei, acuzate de dopaj! Campionatul Mondial din Japonia, in pericol

Cu doar 2 zile inaintea plecarii la Campionatul Mondial din Japnia, nationala Romaniei a primit o veste crunta.

Agentia Nationala Anti-doping (ANAD) a notificat 3 jucatoare de la Corona Brasov ca sunt suspecte ca ar fi apelat la o terapie cu laser intravenos, tehnica interzisa de regulamentul Agentiei Mondiale Anti-doping (WADA), informeaza Gazeta Sporturilor.

Potrivit presedintelui Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, cele trei jucatoare sunt Cristina Laslo, Bianca Bazaliu si Daria Bucur, toate fiind componente ale lotului pentru Campionatul Mondial ce debuteaza pe 30 noiembrie.

Concret, sportivele de la Brasov ar fi folosit o procedura prin care sangele este expus la un fascicul luminos, cu scopul de a imbunatati performantele sportive. WADA interzice ferm, pe langa substante, orice metoda de a manipula sangele.

Potrivit sursei citate, ANAD s-a fi autoseziat dupa ce fetele de la Brasov au postat fotografii pe Instagram de la o clinica unde ar fi avut loc tratamentul.

Procedurile ANAD arata ca sportivele au 10 zile pentru a se prezenta la audieri. Daca informatiile se dovedesc a fi adevarate, Cristina Laslo, Bianca Bazaliu si Daria Bucur risca suspendari mari!

Conform ProSport, Alexandru Dedu a lasat de inteles ca sunt sanse mici ca cele 3 jucatoare sa faca deplasarea in Japonia.

"Am avut o discutie cu fetele, pe care nu am sa o fac publica. Astept mai multe clarificari legate de acest aspect, este prematur sa ne pronuntam! Nu stim in momentul de fata daca fetele vor pleca in Japonia. Va fi o sedinta in regim de urgenta in cadrul federatiei", a declarat presedintele FRH.

De asemenea, acesta este de parere ca lucrurile sunt foarte serioase in aceasta situatie si ca Federatia nu poate risca nimic.

"Nici nu vreau sa ma duc la consecinte mai departe de echipa nationala. Daca este adevarat, responsabilii Anti-doping nu glumesc, iar deciziile sunt executorii. Nu putem sa riscam stergerea rezultatelor sau descalificari, pe care regulamentul WADA il prevede. Nu ne jucam cu echipa nationala!", a mai adaugat Dedu.

Recent, Corona Brasov s-a calificat in grupele EHF. Federatia Europeana de Handbal a fost si ea notificata si ramane de vazut daca ancheta va avea urmari asupra parcursului echipei brasovene in aceasta competitie.