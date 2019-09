Scandal imens in handbal, dupa ce rapidistii au fost jigniti de fanii din Zalau: “Tiganii nu sunt romani!!!”

Handbalistele rapidiste si suporterii lor au fost jigniti de fani lui HC Zalau, CNCD se autosesizeaza.

Pagina de Facebook a fanilor echipei de handbal din HC Zalau a postat un indemn rasist inaintea meciului cu CS Rapid Bucuresti, scriind ca ”Biletele vor fi puse in vanzare miercuri 11 septembrie de la ora 15.00 la casieria Salii Sporturilor. Tiganii nu sunt Romani!!!”. Pagina are peste 2.200 de persoane care o apreciaza si peste 2.250 care o urmaresc. Ulterior, confruntati cu un val de comentarii dure chiar al propriilor urmaritori, care cereau explicatii pentru limbajul folosit si pentru mesajul transmis, administratorii paginii au sters mesajul.

Raspunsul a venit pe pagina oficiala a CS Rapid, unde s-a postat un mesaj de incurajare - „Fetelor, haideti sa le batem, sa castigam! Majoritatea spun ca nu avea cum, ca nu se poate, ca acolo este Tadici si ca nimeni nu are viata usoara la Zalau. Aveti orgoliu, luptati sa demonstrati ca spiritul Rapidului este mai puternic decat orice impediment!”.

Meciul dintre cele doua echipe urmeaza sa se dispute miercuri, 11 septembrie, de la ora 17.00, in Sala Sporrturilor „Gheorghe Tadici” din Zalau si conteaza pentru etapa a 3-a a Ligii Florilor. HC Zalau, care a invins in prima etapa pe CSM Bucuresti (25-24) si a pierdut in etapa secunda cu SCM Craiova (27-26), ocupa pozitia a noua in clasament. Rapidistele, care au fost invinse de Corona Brasov (20-30) si de Gloria Bistrita-Nasaud (20-24), ocupa ultimul loc in ierarhia Ligii Nationale feminine.

Conform G4Media, Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a transmis ca s-a autosesizat si va pune cazul in discutie in sedintele viitoare ale institutiei pe care o conduce. Incidentul vine la doar cateva zile dupa ce ultrasii romani au scandat sloganuri xenofobe impotriva Ungariei, la meciurile cu Spania si Malta, iar FRF risca sanctiuni pecuniare si meciuri disputate cu portile inchise.