O fosta handbalista s-a apucat de afaceri! Face cele mai indragite bijuterii ale vedetelor

Fosta handbalista detine, impreuna cu sotul ei, una dintre cele mai cunoscute companii de bijuterii din Romania.

Raluca Ciucanu are 37 de ani si este din Piatra Neamt. Ea a jucat 8 ani handbal la LPS Piatra Neamt, sub indrumarea regretatului antrenor Ovidiu Toc. Absolventa de liceu sportiv si inginer, ea a plecat, impreuna cu sotul sau, Bogdan, in Marea Britanie in cautarea unui trai mai bun, dar in 2011 s-au intors in tara si, cu doar 500 de lei, au pornit un business cu bijuterii, Maria's Ladybugs (Gargaritele Mariei), denumit dupa numele fiicei sale.

Business-ul este nisat pe produse realizate manual, iar activitatea de baza este fabricarea bijuteriilor elegante din aur, argint sau alte metale pretioase si semipretioase, dar si a celor din materiale textile. Dupa 8 ani de activitate, afacerea a ajuns la venituri de 400.000 de euro si la o echipa de angajati, formata in prezent din 20 de persoane. Produsele ei handmade sunt preferate de vedete ca Antonia, Sore, Ruby, Connect-R, Inna, Giulia, Nicoleta Nuca, Alexandru Maxim, Gina Pistol, Skizzo Skillz, Marina Dina, Alina Eremia, Mihaela Radulescu, Sinziana Iacob, Adela Iacoban, Otniela Sandu, Ana Novic, Barbara Langellotti, Ami, Jazzy Jo sau Lee Heart.