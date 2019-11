Un handbalist dinamovist, in echipa etapei in Champions League!  

Dinamovistul este coleg in echipa ideala cu jucatori de la Barcelona si Veszprem.

Jucatorul croat Ante Kuduz, de la Dinamo Bucuresti, a fost nominalizat in echipa ideala a etapei a 7-a a grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin, dupa prestatia din meciul cu Kadetten Schaffhausen, in ancheta realizata de EHF TV. Interul stanga a marcat 10 goluri pentru campioana Romaniei in meciul cu elvetienii, castigat cu 27-26 (15-14), in Sala „Dinamo” din Bucuresti, victorie care a consfintit calificarea lui Dinamo in play-off-ul competitiei. Croatul de 24 de ani, a ajuns la Dinamo in 2018, dupa ce mai jucase la RK Varazdin, Dijon Bourgogne si Pfadi Winterthur. El a castigat cu „ros-albii” titlul in campionatul trecut si doua Supercupe ale Romaniei.

Este pentru a treia oara cand un jucator de la Dinamo este nominalizat in echipa ideala a etapei din Liga Campionilor, dupa tunisianul Amine Bannour (inter dreapta), in etapa a 3-a, si portarul iranian Saeid Heidarirad, in etapa a 4-a. In acest sezon, singurul handbalist roman inclus in echipa etapei este extrema dreapta Valentin Ghionea (Sporting Lisabona), in prima runda a competitiei. In aceasta saptamana, Dinamo are doua meciuri importante, in Liga Campionilor, cu Kristianstad (deplasare, miercuri, 13 noiembrie, 20.00) si cu CSM Bucuresti, in Cupa Romaniei (acasa, duminica, 17 noiembrie, 15.30).

ECHIPA ETAPEI A 7-A iN CHAMPIONS LEAGUE:

Extrema stanga - Alexandre Christoffersen Blonz (Elverum)

Inter stanga - Ante Kuduz (Dinamo Bucuresti)

Centru - Luka Cindric (Barcelona)

Inter dreapta - Magnus Abelvik Rod (Flennsburg)

Extrema dreapta - Dragan Gajic (Veszprem)

Pivot - Adam Nyfjall (Kristianstad)

Portar - Mirko Alilovic (Pick Szeged)