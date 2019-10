Singura handbalista din Romania care joaca cu ochelari de vedere! A fost implicata intr-un scandal xenofob si misogin cu o luna in urma

Din articol Un site din Braila a jignit-o si a atacat echipa la care evolueaza si antreneaza

Aceasta joaca si antreneaza la ocupanta locului 5 din Liga Nationala de handbal feminin.

Alina Czeczi este singura handbalista din Liga Florilor care evolueaza cu ochelari de vedere in timpul meciurilor oficiale. Atunci cand nu poarta lentile de contact, datorita iritatiilor oculare sau a faptului ca acestea se pot desprinde in cazul unui contact mai puternic, extrema nascuta la Zalau poarta ochelari de sport cu dioptrii si rama din fibra de carbon.

Desi este privita ca o raritate, situatia Alinei nu este una singulara, din moment ce ultimele cercetari au relevat ca aproape 60% dintre persoanele cu varste cuprinse intre 18 si 34 de ani au nevoie de ochelari, lentile de contact sau interventii chirurgicale pentru corectarea deficientelor de vedere, iar o marja cuprinsa intre 15 si 30% dintre sportivii profesionisti (in functie de ramura sportiva) au probleme oftalmologice serioase, printre cele mai des intalnite sunt miopia, hipermetropia, astigmatismul, strabismul, glaucomul sau cecitatea congenitala sau dobandita, dar se feresc sa le rezolve din cauza stigmatizarii.

Alina Ramona Czeczi (a jucat mult timp cu numele Vatu, al fostului sot / 29 ani) joaca pe postul de extrema stanga si este supranumita „Pitbull”, datorita agresivitatii aratate pe teren. De-a lungul carierei, ea a evoluat la HC Zalau (2006-2013), HC Dunarea Braila (2013-2016, 2017-prezent) si CS Magura Cisnadie (2016). In palmaresul sau se regasesc o finala (2012) si o semifinala (2013) de Cupa EHF, plus trei medalii de bronz in Liga Nationala (2012, 2014, 2017). Ea a fost internationala de tineret si a fost convocata in premiera la nationala de senioare a Romaniei, in aceasta vara, pentru Turneul Carpati.

Un site din Braila a jignit-o si a atacat echipa la care evolueaza si antreneaza

Handbalista s-a gasit in mijlocului unui scandal, fara voia ei, in urma cu cateva saptamani. Un site din Braila a postat un material cu accente xenofobe si misogine, dupa meciul din campionatul de junioare 3 (13-14 ani), dintre AHC Olimpia Braila si HC Dunarea Braila, Alina fiind antrenoarea echipei oaspete.

"AHC Olimpia Braila, o echipa micuta si crestina din Braila, s-a batut cu conglomeratul musulman al HC Dunarea Braila, care se adapa din banii din Coran. A fost o lupta ca intre cruciati, dar victoria a apartinut pana la urma echipei conduse de Dumnezeu, in detrimentul Coranului, sponsor al unei echipe vandute de autoritati unui seic. ’Iconica’ jucatoare a Brailei, de loc din Zalau, Alina Czeczi, divortata, a purtat ghinion echipei pe care a sprijinit-o. Ea a aparut la joc insotita de al nu stiu catelea ’iubit’ aciuat pe malul malos al Dunarii, dar fara burka. A parut ca l-a uitat pe cel caruia i-a jurat credinta in Biserica Ortodoxa Romana, dar nu ne mai mira nimic cand vedem ca musulmanii au manjit terenul cu reclamele lor", s-a scris in material, facand trimitere la o firma din Emiratele Arabe Unite, care sponsorizeaza echipa braileana, dar si la starea civila a handbalistei. CNCD s-a sesizat din oficiu in acest caz.