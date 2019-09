Nu se mai ascunde! Prima handbalista din Romania care a recunoscut ca este gay

A jucat la Remin Deva cu Paula Ungureanu si Valentina Elisei Ardean si a fost colega de generatie cu Ada Nechita.

Handbalista Laura Vasilescu, care a evoluat in prima liga germana la HSG Bad Wildungen Vipers, a fost nevoita sa puna punct carierei la sfarsitul sezonului trecut din cauza unei accidentari. Zilele trecute ea a publicat mai multe fotografii in care apare alaturi de iubita sa, Steffi Sauer, impresara mai multor vedete tv din Germania, cu ocazia sarbatoririi zilei de nastere a acesteia in insulele grecesti. "La multi ani! Sa isi pastrezi mereu zambetul, sa razi cu ochii in fiecare zi, sa fii sanatoasa! Viitorul este al nostru. Te iubesc neconditionat”, a fost mesajul romancei, care a devenit prima handbalista din Romania care recunoaste deschis ca este lesbiana.

Laura Nicoletta Vasilescu (34 de ani) s-a nascut la Buzau si a evoluat ca inter stanga la Remin Deva (2003-2005), HC Athinaikos Atena (2005), HC Panathlitikos Sykeon (2006), AC Ormi Patras (2006-2007), Megas Alexandros Giannitsa (2007-2009), AC Aris Thessaloniki (2009-2011), SVG Celle (2011-2012), VL Koblenz / Weibern (2013) si HSG Bad Wildungen Vipers (2012, 2013-2019). In sezonul 2014-2015, a cucerit titlul de golgheter al Bundesligii, cu 230 de goluri in 26 de meciuri. Ea are trei meciuri pentru echipa nationala de tineret a Romaniei, in care a inscris doua goluri, toate jucate in 2001.