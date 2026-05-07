În ultimul an, CIO a analizat toate aspectele legate de Jocuri, inclusiv posibilitatea introducerii unor sporturi tradiţionale de vară în ediţia de iarnă, pentru a spori popularitatea şi participarea la Jocurile Olimpice de iarnă.

Această măsură ar spori, de asemenea, şansele la medalii pentru ţările care nu au o tradiţie puternică în sporturile de iarnă. Printre posibilele sporturi care ar putea fi adăugate s-au numărat ciclismul şi alergarea, alături de probele de schi fond sau altele de zăpadă.

„Pentru 2030 am luat decizia: fără sporturi de tranziţie, fără sporturi de vară”, a declarat preşedinta CIO, Kirsty Coventry, într-o conferinţă de presă.

Ea a spus că orice schimbare ar afecta Jocurile începând cu 2034. Salt Lake City va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă din 2034.

„Comisia pentru programul olimpic... va analiza toate posibilităţile, iar acest lucru s-ar putea aplica pentru 2034”, a spus ea.

Federaţiile de sporturi de iarnă s-au opus acestor planuri, afirmând că introducerea sporturilor de vară ar dilua imaginea Jocurilor Olimpice de iarnă.

Introducerea unor sporturi populare precum atletismul sau ciclismul în Jocurile Olimpice de iarnă ar însemna, de asemenea, că federaţiile de sporturi de iarnă existente ar trebui să împartă veniturile cu acestea.

