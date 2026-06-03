Cu mai multe ”experimente” în echipa de start, ”tricolorii” au primit gol în minutul 46. Giorgi Kvilitaia a profitat de o gafă a lui Marian Aioani, care a scăpat mingea chiar în fața unui adversar.
Louis Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 55, după ce a fost introdus la pauză, reluând cu capul o minge centrată excelent în careu de Vladimir Screciu, astfel că scorul final a fost 1-1 la Tbilisi.
Gică Craioveanu: ”Screciu? Cred că a fost cel mai bun”
Gică Craioveanu a urmărit partida și s-a arătat impresionat de evoluția lui Screciu (26 de ani). În opinia fostului atacant de la Getafe și Villarreal, mijlocașul de la Universitatea Craiova a fost cel mai jucător de pe teren.
”Mi-a plăcut foarte mult Screciu. (n.r. Cel mai bun al nostru?) Eu cred că da, sincer. Nu că joacă la Craiova, dar mi-a plăcut foarte mult cum a acoperit terenul, plus pasa de gol.
Nu mi-a plăcut găselnița asta, cu Coubiș în partea dreaptă. Nu e locul lui, nu are viteză, nu are știința de a juca acolo. Îl scoți din zona centrală, din zona lui de confort și se văd anumite carențe”, a spus Craioveanu, la Digi Sport.
Gică Hagi reinventează la națională: ”Asta e poziția lui!” + ce a spus despre gafa lui Aioani
La conferința de presă după meci, Gică Hagi a explicat că poziția lui Florinel Coman este, de fapt, de atacant central, iar în lateral își arată doar polivalența.
”Îmi pare rău, asta e poziția lui Florinel Coman, atacant. Că a jucat și în bandă e altceva”, a spus Hagi.
”Regele” a vorbit și despre gafa lui Marian Aioani de la începutul actului secund, când nu a reușit să securizeze balonul în urma unei centrări.
”Aioani e un portar valoros, la portari se mai întâmplă asta. Important este să învețe din ce a făcut”, a mai spus selecționerul.
Echipele de start în Georgia - România
- Georgia: Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze; Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvii, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Karebashvili, Egoyan
- România: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Marin, Screciu - Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman; Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu