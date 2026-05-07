După ce Parisul a găzduit Jocurile Olimpice de vară din 2024, Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a ales că următoarele două ediții să se desfășoare la Los Angeles (SUA / 2028) și Brisbane (Australia / 2032).

Gazda JO 2036 va fi anunțată cel mai târziu în 2029

Pentru competiția din 2036 și-au depus deja candidatura India (Ahmedabad), Qatar (Doha), Turcia (Istanbul), Chile (Santiago) și Africa de Sud (Cape Town, Durban și Johannesburg). Alte țări care doresc să fie gazde, dar cântăresc încă decizia sunt Egipt (New Cairo), Coreea de Sud (Seul sau Provincia Jeolla de Nord), Arabia Saudită (Riad), Ungaria (Budapesta), Italia (Milano, Roma, Veneția), Danemarca (Copenhaga), Germania (Berlin, Hamburg, Munchen / regiunea Renania de Nord-Westfalia), Canada (Toronto / Montreal) și China (Guangdong, Hong Kong, Macao).

Pentru ediția de peste 10 ani și-au retras deja dosarul China (Chengdu și Chongqing), Indonesia (Nusantara), Spania (Madrid/ Barcelona), Ucraina (Odesa), Marea Britanie (Londra), Polonia (Varșovia) și Mexic (Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Tijuana).

Gazda competiției din 2036 va fi anunțată cel mai târziu în 2029, din Future Host Summer Commission făcând parte membrii CIO Kolinda Grabar-Kitarovic (Croația / președinte), Luis Mejia Oviedo (Republica Dominicană), Filomena Fortes (Insulele Capului Verde), Anita DeFrantz (SUA), dar și Sarah Walker (Noua Zeelandă / reprezentanta Athletes' Commission), Ingmar De Vos (Belgia / Association of Summer Olympic International Federations), Paul Tergat (Kenya / National Olympic Committee) și Andrew Parsons (Brazilia / International Paralympic Committee).

Marea Britanie dorește Olimpiada din 2040 la Londra sau Liverpool - Manchester

Pentru ediția din 2040, și-a anunțat deja intenția să obțină organizarea Marea Britanie, mai trebuind doar ca guvernul va trebui să aleagă locațiile dintre Londra și asocierea Liverpool - Manchester. Marea Britanie a găzduit ultima ediție a Jocurilor Olimpice la Londra, în 2012, cu un cost de aproximativ 16.3 miliarde de dolari, deși inițial calculase că va cheltui sub 3 miliarde de dolari.

Marea Britanie va găzdui Campionatul European de Fotbal din 2028, alături de Scoția, Țara Galilor și Irlanda, a depus dosarul pentru organizarea Cupe Mondiale feminine de fotbal din 2035 și a primit organizarea Women's T20 World Cup (cricket / 2026 / Anglia și Țara Galilor), European Athletics Championships (atletism / 2026 / Birmingham, Anglia) și Commonwealth Games (multidisciplinar / 2026 / Glasgow, Scoția).

Alte țări aflate pe ultima sută de metri pentru întocmirea dosarului de candidatură sunt Polonia (Varșovia), Italia (regiunea Toscana), Noua Zeelandă (Auckland) și Germania (Munchen). Decizia în privința alegerii țării gazdă va fi luată cel mai târziu în 2033.