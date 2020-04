Vor purta masti, nu se pot imbratisa la goluri si isi vor spala singuri echipamentul. Vedetele din Bundesliga au aflat cum pot juca din nou 

Jucatorii din Germania vor avea pauza de schimbare a mastii la fiecare 15 minute.

Spiegel Sports a publicat documente scurse din interiorul Ministerului Muncii din Germania, in care se precizeaza ca fotbalistii din Bundesliga vor fi nevoiti sa poarte masti, atunci cand sezonul se va relua. Vedetele din prima liga germana vor trebui sa poarte mastile pe intreaga durata a meciului si partida va fi oprita, daca unul dintre ei si-o va da jos sau ii va aluneca de pe fata. Conform documentelor, atat jucatorii, cat si oficialii de pe marginea terenului vor fi obligati „sa poarte protectie adecvata peste gura si nas”, care sa nu alunece in timpul „spinturilor, loviturilor cu capul sau a duelurilor fizice”.

O alta masura ceruta este ca fiecare meci sa fie oprit „la cel mult 15 minute”, pentru ca fotbalistii sa isi inlocuiasca mastile, din cauza „cresterii volumulului de aer respirat”, care le vor face inutilizabile mult mai repede decat in conditii normale. Schimbarea mastilor va fi etichetata ca „scurta pauza de joc”, asemanatoare cu pauzele de hidratare din timpul verii, iar jucatorii trebuie sa pastreze o distanta de minimum 1.5 metri unul de celalalt. De asemenea, strangerile de mana de la inceputul meciului, schimbul de fanioane, bucuria colectiva de dupa goluri, cu imbratisari, sau adunarea unui grup compact inaintea executarii unei loviruri liber vor fi interzise, iar arbitrii vor trebui sa vegheze la respectarea instructiunilor.

Documentul creat de Ministerul Muncii este un draft, dar multe masuri ar putea fi implementate, dupa ce oficialii Bundesligii si conducatorii de club au stabilit ca aceasta competitie sa fie reluata in luna mai, fara spectatori. In perioada urmatoare, 1.100 de jucatori vor fi testati pentru Covid-19 si se vor impune masuri severe de igiena, printre care si spalarea fiecarui echipament de catre sportivul care il poarta sau curatarea propriilor ghete. „Bundesliga este gata sa inceapa, pe 9 mai sau la o data ulterioara. Nu depinde doar de noi, decidentii politici au ultimul cuvant. Faptul ca putem discuta acum despre reinceperea campionatului, in timp ce alte tari sunt indurerare de zeci de mii de morti, arata ca autoritatile germane s-au comportat performant in aceasta perioada si avem incredere in deciziile lor. Vom asculta sfaturile lor”, a spus Christian Seifert, seful Bundesligii.