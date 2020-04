"Suntem inca la inceput!" Angela Merkel trage un semnal de alarma: pandemia de coronavirus va continua sa loveasca! Ce spune cancelarul Germaniei

Angela Merkel a facut un joi un apel la disciplina si spune ca pandemia de coronavirus este inca la inceput.

Germania este una dintre tarile din vestul Europei care a tratat cel mai bine situatia pandemiei de Covid-19.

Pana in prezent, 5354 de decese s-au inregistrat in Germania din cauza noului coronavirus, numar de 4 sau chiar 5 ori mai redus decat in Italia, Spania sau Franta.

Cu toate acestea, numarul persoanelor infectate a depasit si in Germania 150.000 de persoane, iar cancelarul Angela Merkel a tras un semnal de alarma, spunand ca pandemia este "inca la inceput" si indeamna toti cetatenii tarii sa arate "rezistenta si disciplina".

Cancelarul se teme de faptul ca germanii isi relaxeaza eforturile de distantare sociala dupa ce guvernele federale si regionale au convenit sa redeschida cateva magazine in aceasta saptamana.

Ca si numar de infectati, Germania are cel de-al cincilea numar de cazuri din lume, dupa SUA, Spania, Italia si Franta.

"Tocmai pentru ca cifrele dau nastere sperantei, ma simt obligata sa spun ca acest rezultat provizoriu este fragil. Suntem pe un strat de gheata subtire, cea mai subtire gheata. Suntem inca departe de a iesi din asta. Nu traim faza finala a pandemiei, suntem inca la inceput", a declarat Angela Merkel, potrivit Reuters.

Limitarea treptata a restrictiilor in Germania prevede ca regulile de distantare sociala sa ramana in vigoare pana pe 3 mai. Scolile se vor redeschide incepand cu data de 4 mai, cu prioritate pentru studentii din anul terminal.

Angela Merkel si liderii de stat vor sustine o intalnire pe 30 aprilie, pentru a examina modul in care vor proceda dupa 3 mai.

Distribuitorii ale caror magazine au o suprafata de pana la 800 de metri patrati li s-a permis redeschiderea, impreuna cu dealerii de masini si biciclete si biciclete, desi trebuie sa respecte anumite reguli de distantare sociala si de igiena.

"Daca aratam cea mai mare rezistenta si disciplina posibila la inceputul acestei pandemii, vom putea reveni la viata economica, sociala si publica mai rapid si mai durabil", a incheiat Merkel.