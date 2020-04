BREAKING NEWS: UEFA a decis! Cine merge in Champions League si Europa League daca sezonul NU se termina din cauza coronavirusului

Comitetul Executiv al UEFA s-a intrunit din nou pentru a lua decizii in privinta modului in care va continua sezonul.

Jurnalistul Martyn Ziegler de la The Times anunta ca UEFA a hotarat sa accepte si varianta in care unele ligi nationale nu se vor termina la timp. Astfel, federatia europeana va permite accesul in editia viitoare a cupelor europene in baza meritului sportiv. In cazul in care campionatele se termina acum din cauza efectelor coronavirusului, clasamentele momentului devin oficiale pentru stabilirea ierarhiei in baza careia se va face accesul in Champions League si Europa League.

Daca in Romania NU se mai joaca fotbal in acest sezon, CFR merge in preliminariile Champions League, in timp ce FCSB se consoleaza din nou cu Europa League. UEFA va lasa decizia in privinta decernarii titlului federatiilor din fiecare tara.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League/Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game) — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020