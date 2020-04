Turul Frantei a fost amanat pana la sfarsitul lunii august din cauza coronavirusului

Din cauza Covid-19 vor avea de suferit si alte doua competitii mari, Giro D'Italia si Vuelta a Espana.

Cea mai importanta competitie ciclista din lume, Turul Frantei, castigata anul trecut de Egan Bernal (Team Ineos), era programata sa se desfasoare intre 27 iunie si 19 iulie, dar a fost amanata cu doua luni, din cauza pandemiei de coronavirus, pentru perioada 29 august - 20 septembrie. In Franta, Covid-19 a produs pana acum 21.340 decese si 155.860 de infectari.

Giro D’Italia si Vuelta a Espana, care se desfasurau in mod traditional in mai, respectiv septembrie, vor avea startul dupa terminarea competitiei din Hexagon. De asemenea, Union Cycliste Internationale (UCI) a anuntat ca cursele clasice Milano - San Remo, Liege - Bastogne - Liege, Tour of Flanders si Paris - Roubaix, vor avea loc, dar se vor stabili date ulterioara pentru inceperea lor, dupa rezolvarea crizei medicale. Campionatele Mondiale, care trebuiau sa se desfasoare in Elvetia, intre 20 si 27 septembrie, vor ramane pe acelasi slot temporal.

UCI, care are sediul in Elvetia, la Aigle, trece si ea prin probleme financiare grave si a fost nevoita sa ia masuri de austeritate, printre care trimiterea in somaj tehnic a 130 de angajati si reduceri salariale pentru personalul de conducere. De asemenea, echipele profesioniste au fost nevoite sa taie salariile cu cel putin 30%. Daca nu se vor putea organiza pana la inceputul lunii octombrie, toate cursele importante europene vor fi anulate, din cauza conditiilor meteo vitrege.