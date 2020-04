INCREDIBIL | Trei fotbalisti sunt blocati de o saptamana intr-un aeroport din cauza coronavirusului! Dorm pe jos si primesc mancare de la angajati! Detalii socante in plina pandemie

Trei fotbalisti sunt blocati pe aeroportul din Frankfurt.

Fotbalistii argentinieni Leonardo Gil (28 de ani), legitimat la Al-Ittihad, Sergio Vittor (30 de ani), jucatorul lui Damac si Cristian Guanca (27 de ani), legitimat la Al-Shabab, toti din Arabia Saudita, asteapta de o saptamana in aeroportul din Frankfurt permisul de a intra in tara lor la natala, Argentina, insa nimic nu s-a concretizat pana in acest moment.

Cei trei fotbalisti au plecat pe data de 17 aprilie 2020 din Arabia Suadita catre Argentina si au apelat la o cursa doua escale din cauza faptului ca nu exista zbor direct din Arabia Saudita catre Argentina. Prima escala era la Frankfurt, iar cea de-a doua la Sao Paolo, in Brazilia. In momentul in care au ajuns in Germania, cei de la vama le-au spus ca nu au actele necesare pentru a tranzita Brazilia, iar de aici a inceput haosul.

"Cei de la Ambasada de la Ryadh ne-au dat autorizatia de a circula, dupa ce le-am prezentat biletele noastre de avion, care erau deja platite.

Dar, aveam nevoie si de un permis pentru a lua zborul privat de la Sao Paolo la Buenos Aires. Din pacate, a trebuie sa ramanem in Germania. Am ajuns la Frankfurt cu speranta de a ne intoarce in Argentina, dar cu cinci minute inainte de imbarcare, ne-au spus ca permisul nu a ajuns. Nu inteleg de ce guvernul ne-a lasat in urma! Permisul de intrare in tara poate fi obtinut de la Autoritatea Nationala de Zbor (ANAC), ce trebuie sa consulte guvernul si Ministerul Sanatatii.

Am batut la toate usile posibile. E pacat. Zboara avioane goale spre Buenos Aires, ca sa duca de acolo non-argentinieni. Nu inteleg de ce guvernul ne-a lasat in urma.

Facem tot ce putem pentru copii, ne mai jucam cu ei. Oamenii de aici sunt foarte amabili. Ne intreaba mereu cu ce ne pot ajuta si ne dau de mancare de doua ori pe zi", a spus Gil pentru canalnet.tv.

Tweet coronavirus Frankfurt Citeste si: