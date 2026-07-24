OFICIAL Fostul fotbalist de la Real Madrid, trecut pe la Rapid, a semnat în Italia! Prezentare de cinci stele: „Achiziție de absolut prestigiu”

Fostul fotbalist de la Real Madrid, trecut pe la Rapid, a semnat în Italia! Prezentare de cinci stele: „Achiziție de absolut prestigiu” Fotbal extern
SPORT.RO
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Fost internațional cu 20 de selecții, fundașul trecut prin Giulești a semnat în liga a patra din Italia.

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Tano BonninReal MadridRapid BucurestiOsasunaVillarrealNocerina 1910
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Tano Bonnin (36 de ani), fostul fundaș al Rapidului, crescut în academia lui Real Madrid, are o nouă echipă. Internaționalul Republicii Dominicane a semnat cu Nocerina 1910, formație din Serie D.

Tano Bonnin, prezentat oficial la Nocerina

Clubul italian l-a prezentat oficial printr-un mesaj elogios: „Nocerina realizează o achiziție de absolut prestigiu pentru a-și întări defensiva. Clubul adaugă calitate, experiență și personalitate prin transferul lui Tano Bonnín, un jucător cu profil internațional și peste 300 de apariții la nivel de club și echipă națională.

După ce a îmbrăcat tricouri importante în Spania, a reprezentat Republica Dominicană și a acumulat experiență și în fotbalul italian, Bonnín este pregătit pentru o nouă provocare. Bun venit la Nocerina!”, au transmis italienii.

Bonnin a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Barletta, și a parafat o înțelegere valabilă până în vara lui 2027.

Fundașul central este cunoscut și în România, după perioada petrecută la Rapid. În sezonul 2019/2020, giuleștenii l-au transferat de la Almeria, iar spaniolul cu origini dominicane a bifat 13 meciuri în Liga 2, înainte de a reveni în țara natală.

A trecut pe la Real Madrid, Villarreal și Osasuna

Născut la Palma de Mallorca, Bonnín a fost format la academia celor de la Mallorca, iar ulterior a evoluat pentru Real Madrid C, Valencia Mestalla, Villarreal C, Villarreal B și Osasuna, club alături de care a debutat în La Liga.

În cariera sa a mai jucat pentru Lleida, Almeria, Hercules, Vibonese, Linares, Brindisi, Fidelis Andria și Barletta. La nivel internațional, a strâns 20 de selecții și un gol pentru naționala Republicii Dominicane.

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