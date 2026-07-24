Tano Bonnin (36 de ani), fostul fundaș al Rapidului, crescut în academia lui Real Madrid, are o nouă echipă. Internaționalul Republicii Dominicane a semnat cu Nocerina 1910, formație din Serie D.

Tano Bonnin, prezentat oficial la Nocerina

Clubul italian l-a prezentat oficial printr-un mesaj elogios: „Nocerina realizează o achiziție de absolut prestigiu pentru a-și întări defensiva. Clubul adaugă calitate, experiență și personalitate prin transferul lui Tano Bonnín, un jucător cu profil internațional și peste 300 de apariții la nivel de club și echipă națională.

După ce a îmbrăcat tricouri importante în Spania, a reprezentat Republica Dominicană și a acumulat experiență și în fotbalul italian, Bonnín este pregătit pentru o nouă provocare. Bun venit la Nocerina!”, au transmis italienii.

Bonnin a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Barletta, și a parafat o înțelegere valabilă până în vara lui 2027.