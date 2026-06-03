Bayern va plăti peste 50 de milioane de euro

Campioana Germaniei a ajuns la un acord cu impresarii atacantului Ismael Saibari, care a fost desemnat cel mai bun jucător al campionatului olandez în stagiunea trecută. Jucătorului i s-a propus un contract valabil până în 2030, iar negocierile cu PSV Eindhoven ar urma să fie încheiate în această săptămână, în condițiile în care Bayern Munchen a acceptat suma de transfer, 50 de milioane de euro plus bonusuri de performanță.

Saibari a bifat 37 de prezențe și 19 goluri pentru PSV, unde a format un "diamant" ofensiv ucigător pentru apărările adverse, împreună cu Ricardo Pepi, Dennis Man și Ivan Perisic.

A fost convocat în lotul Marocului pentru CM 2026

Ismael Saibari Ben El Basra (25 de ani) este născut la Terrassa (Catalonia) din părinți de origine marocană și s-a format la juniorii cluburilor Santa Terrassa CD, KVC Willebroek-M, K Beerschot VA, Anderlecht, KV Mechelen, Genk și PSV Eindhoven. La nivel de seniori a evoluat pentru Jong PSV (2020-2023) și PSV Eindhoven (2020-2026). Are 15 meciuri și 6 goluri pentru Maroc U23 și 27 de selecții și 7 reușite pentru reprezentativa de seniori marocană.

În palmaresul său se găsesc Eredivisie (2023-2024, 2024-2025, 2025-2026), KNVB Cup (2021-2022, 2022-2023), Johan Cruyff Shield (2022, 2023, 2025), Africa Cup of Nations U23 (2023), Africa Cup of Nations (2025), Eredivisie Player of the Year (2025-2026), Voetbal Eredivisie Player of the Year (2025-2026) și includerea în Eredivisie Team of the Month (noiembrie 2024, aprilie 2025, mai 2025, octombrie 2025) și U23 Africa Cup of Nations - Team of the Tournament (2023).

Poate evolua ca mijlocaș ofensiv, atacant central și extremă dreapta și este cotat la 40 de milioane de euro. Jucătorul a fost convocat de Mohamed Ouahbi pentru CM 2026, competiție la care Maroc face parte din Grupa C (Brazilia, Scoția, Haiti).

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