Iosif Rotariu (63 de ani) s-a arătat impresionat de calitățile lui Louis Munteanu (24 de ani), fostul jucător de la Farul și CFR Cluj, în prezent la DC United, în Major League Soccer.

Evaluat de site-urile de specialitate la cinci milioane de euro, Louis Munteanu a bifat până acum 13 meciuri pentru echipa sa, pentru care a marcat de cinci ori și a oferit o pasă decisivă.

Iosif Rotariu: ”Mi-a plăcut întotdeauna Louis Munteanu”

Fostul mare internațional crede că Louis Munteanu ar putea, cu evoluțiile sale solide, să prindă un transfer la o echipă puternică din Europa.

„Mie mi-a plăcut întotdeuna Louis Munteanu, l-am văzut încă de la juniori. A făcut foarte bine că s-a dus, joacă acolo, înscrie goluri, vine la echipa națională. Important în fotbal e să joci.

El poate de acolo, într-un an sau doi, să plece la o echipă puternică din Europa. Joacă bine la echipa națională, a făcut foarte bine că a plecat”, a spus Rotariu, la ”Poveștile Sport.ro”.

Iosif Rotariu vorbește la Poveștile Sport.ro despre proiectul Poli Timișoara, în care e angrenat, dar și despre toate subiectele care 'ard' în fotbalul românesc. Cine e favorită la titlu în Superliga, cine e punct forte pentru naționala României și care sunt așteptările fostului mare mijlocaș de la jucătorii importanți români care evoluează în străinătate sunt doar câteva dintre subiectele emisiunii care e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.