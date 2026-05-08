Bayern Munchen pregătește lovitura după eliminarea din Champions League! „Perla” lui Ajax, pe lista bavarezilor

Bavarezii caută întăriri importante în ofensivă, iar presa din Germania anunță că una dintre ținte este Mika Godts, extrema de doar 20 de ani a lui Ajax Amsterdam.

Potrivit publicației Bild, Bayern îl monitorizează atent pe internaționalul belgian, care traversează cel mai bun sezon din carieră.

Totuși, Godts nu reprezintă principala variantă pentru postul de extremă stânga, acolo unde favorita conducerii este Anthony Gordon, de la Newcastle United.

Bayern nu vrea să plătească 90 de milioane pentru Anthony Gordon

Conform sursei citate, Newcastle solicită aproximativ 90 de milioane de euro pentru Anthony Gordon, sumă considerată prea mare de oficialii campioanei Germaniei.

În acest context, Mika Godts apare ca o variantă mult mai accesibilă. Fotbalistul lui Ajax este evaluat la aproximativ 25 de milioane de euro, iar clubul din Amsterdam ar cere în jur de 32 de milioane pentru transfer.