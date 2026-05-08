Bayern Munchen pregătește lovitura după eliminarea din Champions League! „Perla” lui Ajax, pe lista bavarezilor

Eliminată dramatic de Paris Saint-Germain în semifinalele UEFA Champions League, Bayern Munchen pregătește deja campania de transferuri pentru sezonul viitor.

Bavarezii caută întăriri importante în ofensivă, iar presa din Germania anunță că una dintre ținte este Mika Godts, extrema de doar 20 de ani a lui Ajax Amsterdam.

Potrivit publicației Bild, Bayern îl monitorizează atent pe internaționalul belgian, care traversează cel mai bun sezon din carieră. 

Totuși, Godts nu reprezintă principala variantă pentru postul de extremă stânga, acolo unde favorita conducerii este Anthony Gordon, de la Newcastle United.

Bayern nu vrea să plătească 90 de milioane pentru Anthony Gordon

Conform sursei citate, Newcastle solicită aproximativ 90 de milioane de euro pentru Anthony Gordon, sumă considerată prea mare de oficialii campioanei Germaniei.

În acest context, Mika Godts apare ca o variantă mult mai accesibilă. Fotbalistul lui Ajax este evaluat la aproximativ 25 de milioane de euro, iar clubul din Amsterdam ar cere în jur de 32 de milioane pentru transfer.

Pe urmele belgianului se află și Manchester United, respectiv Manchester City.

Mika Godts a înscris 17 goluri și a oferit 12 pase decisive în 30 de meciuri de campionat, fiind unul dintre cei mai eficienți jucători din Olanda.

Fotbalistul format la Anderlecht și trecut ulterior pe la Genk a ajuns la Ajax la doar 17 ani și a debutat recent și pentru naționala Belgiei.

Contractul său cu gruparea din Amsterdam este valabil până în 2029.

