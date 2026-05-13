Acord! Primul transfer tare al verii la Bayern Munchen: 90 de milioane de euro

Anthony Gordon (25 de ani), extrema stângă de la Newcastle, a ajuns la un acord cu Bayern Munchen pentru un transfer în această vară, anunță TalkSport.

Rămâne acum ca Newcastle și Bayern să ajungă și ele la un acord privind suma de transfer. Gruparea din Premier League ar solicita cel puțin 75 de milioane de lire sterline (peste 86 de milioane de euro) în schimbul internaționalului englez. "Totuși, există optimism că Bayern va oferi această sumă", notează sursa citată.

Gordon ar fi intrat serios pe radarul lui Bayern din aprilie, iar în zilele următoare este așteptată să accelereze negocierile pentru cel mai în formă jucător de la Newcastle, care a reușit 17 goluri și 5 pase decisive în acest sezon.

Newcastle ar putea obține un profit semnificativ în cazul în care ajunge la un acord cu Bayern Munchen. "Coțofenele" l-au cumpărat pe Anthony Gordon de la Everton, în ianuarie 2023, pentru aproximativ 45 de milioane de euro.