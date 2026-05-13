Acord! Primul transfer tare al verii la Bayern Munchen: 90 de milioane de euro

Acord! Primul transfer tare al verii la Bayern Munchen: 90 de milioane de euro Bundesliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bayern Munchen, eliminată în semifinalele Ligii Campionilor, pregătește sezonul următor și este pe cale să realizeze un prim transfer spectaculos.

TAGS:
Din articol

Anthony Gordon (25 de ani), extrema stângă de la Newcastle, a ajuns la un acord cu Bayern Munchen pentru un transfer în această vară, anunță TalkSport.

Anthony Gordon s-a înțeles cu Bayern Munchen

Rămâne acum ca Newcastle și Bayern să ajungă și ele la un acord privind suma de transfer. Gruparea din Premier League ar solicita cel puțin 75 de milioane de lire sterline (peste 86 de milioane de euro) în schimbul internaționalului englez. "Totuși, există optimism că Bayern va oferi această sumă", notează sursa citată.

Gordon ar fi intrat serios pe radarul lui Bayern din aprilie, iar în zilele următoare este așteptată să accelereze negocierile pentru cel mai în formă jucător de la Newcastle, care a reușit 17 goluri și 5 pase decisive în acest sezon.

Newcastle ar putea obține un profit semnificativ în cazul în care ajunge la un acord cu Bayern Munchen. "Coțofenele" l-au cumpărat pe Anthony Gordon de la Everton, în ianuarie 2023, pentru aproximativ 45 de milioane de euro.

  • Gordon 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Anthony Gordon (25 de ani) este născut la Liverpool și s-a format la juniorii lui Everton. La seniori a evoluat pentru Everton (2017-2021, 2022-2023), Preston North End (2021 / împrumutat) și Newcastle United (2023-2026). 

Are 16 selecții și 6 goluri pentru reprezentativa U21 și 17 selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori Angliei. În palmaresul său se găsesc finala Euro 2024, trofeele Euro U21 (2023), EFL Cup (2024-2025), UEFA European U21 Championship Player of the Tournament (2023), Newcastle United Player of the Season (2023-2024) și includerea în UEFA European U21 Championship Team of the Tournament (2023). Poate juca ca extremă stânga, atacant central și extremă dreapta și este cotat la 60 de milioane de euro. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Rapid pentru locul 3 din Superligă! Cine râde și cine plânge
Dinamo - Rapid pentru locul 3 din Superligă! Cine râde și cine plânge
Sergio Ramos, afacere de 400.000.000 de euro în La Liga
Sergio Ramos, afacere de 400.000.000 de euro în La Liga
Corespondență de la Roma | ”Chivu? Uno di noi”
Corespondență de la Roma | ”Chivu? Uno di noi”
Robert Lewandowski, OUT de la Barcelona: echipa la care va juca din vară
Robert Lewandowski, OUT de la Barcelona: echipa la care va juca din vară
Cine promovează în Premier League: știm finala din play-off, dar totul ar putea fi dat peste cap de un 0-3 la ”masa verde”!
Cine promovează în Premier League: știm finala din play-off, dar totul ar putea fi dat peste cap de un 0-3 la ”masa verde”!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”

MM Stoica se întoarce în țară și face primul transfer al verii la FCSB: „Îi place și lui Gigi”



Recomandarile redactiei
Corespondență de la Roma | ”Chivu? Uno di noi”
Corespondență de la Roma | ”Chivu? Uno di noi”
Sergio Ramos, afacere de 400.000.000 de euro în La Liga
Sergio Ramos, afacere de 400.000.000 de euro în La Liga
Robert Lewandowski, OUT de la Barcelona: echipa la care va juca din vară
Robert Lewandowski, OUT de la Barcelona: echipa la care va juca din vară
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Dinamo - Rapid pentru locul 3 din Superligă! Cine râde și cine plânge
Dinamo - Rapid pentru locul 3 din Superligă! Cine râde și cine plânge
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!