Nicolo Schira a făcut anunțul: „Semnează cu Bayern Munchen până în 2031”

Nicolo Schira a făcut anunțul: „Semnează cu Bayern Munchen până în 2031” Bundesliga
SPORT.RO
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Bayern Munich este foarte aproape de un nou transfer.

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Ismael SaibaripsvBayern Munchen
Din articol

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, campioana Germaniei a ajuns la un acord pentru aducerea lui Ismael Saibari de la PSV Eindhoven.

Nicolo Schira a făcut anunțul: „Semnează cu Bayern Munchen până în 2031”

Bayern ar fi acceptat să plătească peste 50 de milioane de euro, plus bonusuri de performanță, pentru mijlocașul ofensiv marocan. Jucătorul ar urma să semneze un contract valabil până în 2031, înțelegerea fiind în fază finală.

„Ismael Saibari la Bayern Munchen de la PSV se află în stadiul final. E timpul pentru acte. Va semna un contract până în 2031 cu Bayern, club care a întrecut două echipe engleze în cursa pentru talentul marocan”, a scris Nicolo Schira pe X.

Ismael Saibari a avut un sezon excelent la PSV, cu 37 de meciuri și 19 goluri în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai eficienți jucători ofensivi din campionatul Olandei.

Născut în Spania, la Terrassa, Ismael Saibari reprezintă naționala Marocului, pentru care a adunat 29 de selecții și a înscris nouă goluri până la momentul redactării acestui articol.

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