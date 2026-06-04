Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, campioana Germaniei a ajuns la un acord pentru aducerea lui Ismael Saibari de la PSV Eindhoven.

Nicolo Schira a făcut anunțul: „Semnează cu Bayern Munchen până în 2031”

Bayern ar fi acceptat să plătească peste 50 de milioane de euro, plus bonusuri de performanță, pentru mijlocașul ofensiv marocan. Jucătorul ar urma să semneze un contract valabil până în 2031, înțelegerea fiind în fază finală.

„Ismael Saibari la Bayern Munchen de la PSV se află în stadiul final. E timpul pentru acte. Va semna un contract până în 2031 cu Bayern, club care a întrecut două echipe engleze în cursa pentru talentul marocan”, a scris Nicolo Schira pe X.

Ismael Saibari a avut un sezon excelent la PSV, cu 37 de meciuri și 19 goluri în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai eficienți jucători ofensivi din campionatul Olandei.