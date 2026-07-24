LeBron James și-a găsit echipă! Anunțul a fost făcut chiar de marele baschetbalist: ”Nu o fac pentru bani și nici pentru familie”

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LeBron James a anunţat, vineri, că a decis să se alăture echipei Philadelphia 76ers pentru cel de-al 24-lea sezon din cariera sa în NBA, extinzând astfel recordul său, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Cel mai bun marcator din istoria ligii şi-a petrecut ultimele opt sezoane la Los Angeles Lakers, cu care a câştigat un titlu în 2020, după două perioade la Cleveland Cavaliers şi patru ani la Miami Heat.

”Aceasta este ultima mea decizie. Nu o fac pentru bani. Nu o fac pentru familie. Pentru ce mai joc, de fapt, în acest moment? Încă vreau să mă sacrific. Încă vreau să muncesc. Încă vreau să mă străduiesc din greu. Încă vreau să concurez, să câştig şi să am şansa de a trăi sentimentul câştigării unui alt campionat

Cred că pot contribui la transformarea echipei Philadelphia 76ers într-o echipă de campioni şi sunt foarte entuziasmat să mobilizez o nouă bază de fani şi să încep această incredibilă călătorie pentru ultima oară”, a scris James pe reţelele sociale.

James, în vârstă de 41 de ani, care în martie a depăşit recordul lui Robert Parish pentru cele mai multe meciuri disputate în sezonul regulat de-a lungul carierei, a continuat să evolueze la un nivel de elită, în ciuda vârstei sale.