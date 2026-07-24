OFICIAL OUT de la Rapid: ”S-a terminat povestea mea aici. Mult succes tuturor!”

OUT de la Rapid: ”S-a terminat povestea mea aici. Mult succes tuturor!” Superliga
SPORT.RO
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Giuleștenii s-au mai despărțit de un jucător.

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RapidJakub HromadahromadaSuperligaIraklisGrecia
Din articol

Iraklis, echipă care a obținut promovarea în primul eșalon al Greciei, a anunțat astăzi transferul lui Jakub Hromada, slovacul care pleacă de la Rapid după doi ani petrecuți la clubul din Grant.

Sunt șanse mari ca la Iraklis Hromada să fie coleg cu Elvir Koljic, căruia Rapid nu i-a mai prelungit înțelegerea contractuală la finele stagiunii precedente (DETALII AICI).

OUT de la Rapid: ”S-a terminat povestea mea aici. Mult succes tuturor!”

Giuleștenii au postat un clip pe rețelele social media cu Hromada care își ia la revedere de la suporteri și de la clubul la care a petrecut ultimii doi ani.

”Salutare dragi rapidiști, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru perioada de doi ani și jumătate de aici. Au fost momente frumoase și momente mai puțin bune, dar mă bucur că am făcut parte din acest club frumos.

Mi-am făcut prieteni, am jucat cu o atmosferă frumoasă la fiecare meci al Rapidului și povestea mea de aici se termină. Le doresc mult succes și multă sănătate tuturor. Sunt convins că anul acesta va fi mult mai bun. Hai, Rapid!”, a spus Hromada.

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Unde a mai jucat Hromada

Slovacul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Michalovce, Kosice, Juventus, Genoa, Sampdoria, Pro Vercelli, Senica, Viktoria Plzen, Slavia Praga, Slovan Liberec, Rapid și acum Iraklis.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Slavia Praga, 106, unde și-a mai trecut numele pe tabela de marcaj de trei ori și a oferit patru pase decisive, în 5400 de minute petrecute în echipamentul clubului.

  • La Rapid a jucat 54 de meciuri și a înscris de două ori
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