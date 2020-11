Dupa Barcelona si Juventus, inca un club important al Europei a intrat in cursa pentru Marcus Thuram!

Marcus Thuram este unul dintre cei mai doriti fotbalisti din Europa in acest moment.

In varsta de 23 de ani, "aripa" stanga a Borussiei Monchengladbach a avut evolutii foarte apreciate in acest sezon, in special in UEFA Champions League. Fiul campionului mondial cu nationala Frantei in 1998, Lilian Thuram, Marcus a reusit sa marcheze o "dubla" impotriva lui Real Madrid, in egalul 2-2 inregistrat pe Borussia Park.

Evolutiile bune din acest inceput de sezon i-au adus lui Thuram prima convocare la nationala Frantei. Acesta a fost integralist in infrangerea de pe teren propriu a echipei antrenate de Didier Deschamps in fata Finlandei, scor 0-2.

In acest context, Marcus Thuram a intrat in vederile mai multor cluburi importante din Europa. Primele care s-au interesat de fotbalistul lui Monchengladbach au fost chiar fostele cluburi ale tatalui sau, Barcelona si Juventus.

Mai nou, dupa cum noteaza site-ul Transfermarketweb.com, AC Milan ar fi interesata de fotbalistul francez, dar si Manchester City. Pep Guardiola il vede pe jucatorul nascut la Parma drept solutia ideala de rezerva pentru Raheem Sterling.

Cu tot acest interes al cluburilor importante din Europa, sunt sanse foarte mari ca fotbalistul adus de Gladbach in 2019 pentru 9 milioane de euro de la Guingamp sa le aduca germanilor un profit considerabil.

Marcus Thuram a reusit 17 goluri si 14 pase decisive in 50 de meciuri pentru Borussia Monchengladbach.