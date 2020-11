Anunt de ultima ora: meciul din Irlanda de Nord se joaca CU SPECTATORI! Cati fani se vor afla in tribune

Nationala Romaniei se pregateste de ultimul meci din aceasta editie de Nations League, in deplasare cu Irlanda de Nord, care va fi transmis in direct de PROTV si www.sport.ro.

Lotul condus de Mirel Radoi a ajuns la Belfast luni seara, iar in decursul zilei de astazi urmeaza sa sustina antrenamentul oficial.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat pe site-ul oficial ca la acest meci vor fi prezenti circa 1000 de suporteri nord-irlandezi in tribune, informatie confirmata de Federatia nord-irlandeza.

Protocolul UEFA precizeaza ca la meciurile internationale disputate in aceasta perioada de pandemie COVID-19 sub egida Federatiei europene, pot sa ia parte doar fanii echipei gazde in proportie de 30% din capacitatea stadionului. Iar acest lucru se poate intampla doar daca masura nu intra in contradictie cu normele impuse de tara respectiva.

Irlanda de Nord-Romania se va disputa miercuri, 18 noiembrie, de la ora 21:45 si va fi transmis in direct pe PRO TV si pe www.sport.ro.