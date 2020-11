"Simt ura, am un hate destul de mare; dar sunt si foarte iubita, vin oameni sa-mi spuna ca i-am scos din depresii!" | Simona Halep, despre reactiile romanilor la adresa ei 

Simona Halep a povestit cum percepe raportul dintre iubire si ura primit din partea urmaritorilor sportului.

Pentru postura de cea mai buna jucatoare din istoria tenisului romanesc, Simona Halep a primit numeroase acuzatii nefondate de non-combat, comentarii cu privire la absentele din Fed Cup si chiar zvonuri de meciuri trucate lansate la adresa ei.

Dubla campioana de turneu de mare slem, Simona Halep a raspuns acestei dileme si a povestit cum simte deopotriva ura si iubirea transmisa de urmaritorii sportului, respectiv suporterii sai.

Simona Halep: "Ma intalnesc cu persoane care au lacrimi in ochi si-mi spun ca le-am schimbat viata, ca i-am scos din depresii."



"Simt ura. 'Hate-ul' e mai galagios decat bunatatea oamenilor, asa am eu senzatia. In ziua de azi, negativul iese mai mult la suprafata, dar ce simt eu cand intalnesc fanii si oamenii care ma apreciaza, care vin sa imi urmareasca meciurile, oriunde ma duc, bate detasat 'hate-ul' pe care il am destul de mare. Eu sper sa fie doar galagios si sa nu fie foarte mare, dar iubirea oamenilor si sentimentele pe care le primesc sunt de nepretuit.

Ma intalnesc cu persoane care vin la mine si au lacrimi in ochi si-mi spun ca le-am schimbat viata, ca i-am scos din depresii, ca stau noaptea si se uita la meciurile mele; aceste lucruri domina 'hate-ul' pe care eu il am din partea unor oameni. Dragostea si sentimentele frumoase pe care le primesc inving orice. Sunt foarte iubita, pot sa spun asta, in mare parte de romani si sunt foarte multi oameni care se bucura de ceea ce fac, iar asta pentru mine inseamna o implinire totala. Nu poate cineva sa te aprecieze doar pentru cateva meciuri castigate, ci te apreciaza pentru tot pachetul," a afirmat Simona Halep in interviul oferit lui Andi Moisescu.